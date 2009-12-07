امنیت جنوب کرمان باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری کرمان با اشاره به اینکه افزایش سطح امنیت اجتماعی اولویت اول مردم و مسئولان کرمان است، اظهار داشت: امنیت مهمترین زیر ساخت زندگی فردی و اجتماعی است و تمام مسئولان باید در راستای ارتقا سطح امنیت تلاش کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص شهرستانهای جنوبی کرمان از جمله خشکسالی، فقر، همجواری با مناطق مرزی، پراکندگی جمعیت عنوان کرد: وضعیت امنیتی جنوب استان کرمان رضایت بخش نیست و باید ارتقاء یابد.

وی گفت: تمام دستگاه های مرتبط باید با هماهنگی و تلاش بیشتر زمینه افزایش امنیت را در این شهرستانها فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری کرمان بر برخورد قاطع با عوامل ناامنی تاکید کرد و گفت: برخورد قاطع با عوامل ناامنی باید به گونه ای صورت بگیرد که عدالت و امنیت در کنار یکدیگر اجرا شود.

دادستان کرمان نیز در ادامه این نشست افزود: اجرای عدالت و امنیت در جامعه باید به موازات هم اجرا شود اما برخورد قاطع با عوامل ناامنی نیز باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

یدالله موحد اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرم باید با حساسیت بیشتر دنبال شود زیرا پیشگیری از وقوع جرائم از برخورد با جرائم کم هزینه تر است.