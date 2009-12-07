دانشجویان فرمایشات مقام معظم رهبری را چراغ راه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار داشت: شما دانشجویان باید سخنان مقام معظم رهبری را فصل الخطاب قرار دهید و با توجه به توصیه ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب که به مسئله آزاد اندیشی در دانشگاه ها تاکید دارند، با هوشمندی عمل کنید.

امام جمعه گرگان خاطرنشان کرد: ما فرزند دلیل هستیم و برهمین اساس دلیل هر کس که محکم تر باشد،، پذیرفته خواهد شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: اوضاع بعد از انتخابات فضا را کدر کرده و برای فضای سیاسی ایده آل نیست و شما دانشجویان باید با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری ایستادگی کنید و با پرهیز از هر گونه تنشی، مانوس نشوید چرا که یاس جان انسان را می گیرد.