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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

دانشجویان فرمایشات مقام معظم رهبری را چراغ راه قرار دهند

دانشجویان فرمایشات مقام معظم رهبری را چراغ راه قرار دهند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان گلستان با گرامیداشت روز دانشجو گفت: دانشجویان با پختگی نسبت به مسائل، فرمایشات مقام معظم رهبری را چراغ راه قرار دهند و در تحقق مطالبات ایستادگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر دوشنبه در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اظهار داشت: شما دانشجویان باید سخنان مقام معظم رهبری را فصل الخطاب قرار دهید و با توجه به توصیه ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب که به مسئله آزاد اندیشی در دانشگاه ها تاکید دارند، با هوشمندی عمل کنید.

امام جمعه گرگان خاطرنشان کرد: ما فرزند دلیل هستیم و برهمین اساس دلیل هر کس که محکم تر باشد،، پذیرفته خواهد شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: اوضاع بعد از انتخابات فضا را کدر کرده و برای فضای سیاسی ایده آل نیست و شما دانشجویان باید با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری ایستادگی کنید و با پرهیز از هر گونه تنشی، مانوس نشوید چرا که یاس جان انسان را می گیرد.

کد مطلب 995996

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