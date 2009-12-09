برنامه های توسعه ای تولید شیر نباید بدون پشتوانه تحقیقاتی انجام شود

حمیدرضا مهدوی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج انجام پژوهش و تحقیقات علمی را از راهکارهای مناسب برای گسترش دانش و شناخته های علمی بیان کرد و افزود: این مهم زمینه ساز توسعه فناوری بخشهای مختلف از جمله بخشهای اقتصادی و تولیدی می شود.

وی با تاکید بر ضرورت اولویت بندی و هدایت منابع و برنامه های تحقیقاتی در مسیر مشخص گفت: این مهم با توجه به وسعت و محدودیت منابع، نیاز به سرعت عمل و تبدیل دانسته ها به فناوری های مناسب و تحولات محلی و ملی یک نیاز اساسی است.

مهدوی عادلی تولید، فرآوری و بازاریابی شیر در کشور را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: این بخش از جمله وسیعترین و متنوع ترین فعالیتهای بخش کشاورزی را شامل می شود و توجه به آن نیز مهم است.

وی با اشاره به چالشهای گوناگون در خصوص تولید شیر در کشور بیان داشت: دستیابی به راه حلهای مناسب و رفع مسائل و مشکلات این بخش با انجام پژوهشهای علمی مناسب رفع می شود.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اجرای تحقیقات به صورت پروژه های پراکنده و مطالعات موردی را مانع تحقق اهداف مهم بخش تولیدات شیر عنوان کرد و یادآور شد: تحقیقات باید به صورت یکپارچه و برنامه ریزی مدون انجام شود.

مهدوی عادلی اشتغال محقق، تنها بر اساس علاقه شخصی و توان فنی فردی را مانعی برای به نتیجه رسیدن اهداف و برنامه های تولیدی و راهبردی صنعت شیر عنوان کرد و گفت: این اقدام علاوه بر هدر دادن سرمایه های انسانی، مالی، امکانات و منابع ملی، ساختار جامعه تحقیقاتی را دچار مشکل می کند.