انتفاضه و ضرورت تغيير در ديدگاه هاي اعراب

حمله ارتش رژيم صهيونيستي به شهر رفح در نوارغزه و كشتار وسيع ساكنان اين شهر نشان داد كه اسراييل تلاش مي كند تا جايزه سياسي خود را در پرتو حمله آمريكا به بغداد دريافت كند .

اين رژيم تصور مي كند كه پيروزي واشنگتن درعراق پيامد آن پيروزي اسراييل خواهد بود.

روزنامه سوري تشرين به نقل ازعلي الصيوان يكي ازتحليل گران اين روزنامه نوشت: مقاومت قهرمانانه رزمندگان فلسطيني دربرابرنيروهاي اشغالگرصهيونيست به منظورجلوگيري ازاشغال اين شهرمنجر به برداشتهاي غلط اين رژيم ازفلسطينيان شده است .

انتفاضه دوم مسجد الاقصي كه درسپتامبر سال 2000 ميلادي يعني 31 ماه قبل آغاز شد براين اساس پايه ريزي شده كه رژيم صهيونيستي رژيمي قدرتمندي است .

درراستاي اجراي عملي اين طرز تفكر، انتفاضه فرصتهاي زيادي را ازرژيم اسراييل براي سركوب مردم بي دفاع فلسطين گرفت .

اين انتفاضه همچنين فرصت بسيارخوبي براي تجديد عزم اراده و روح مقاومت درمردم فلسطين ايجاد كرد .

انتفاضه نه تنها فرصت ايجاد تحول در شيوه كار برخي مزدوراني كه به خانواده ، كشور و ملت خود خيانت كردند ايجاد نمود بلكه زمينه ايجاد اين گونه فرصت هاي بسيار خطرناك را ازا سراييليها گرفت .

اين قيام مردمي ارتباط خودجوش را در بين مبارزان فلسطيني افزايش داد.

انتفاضه مسجد الاقصي موجب شد تا بارديگر تفكرات ناشي ازعدم قبول تصميمات سران كشورهاي عرب بويژه كنفرانس سران بيروت زنده شود .

طرح صلح عربي كه در كنفرانس سران در بيروت مطرح شد برقراري هر گونه روابط يك جانبه با اسرائيل را مردود مي داند.

سال گذشته هنگامي كه ارتش رژيم صهيونيستي همزمان با بر گزاري كنفرانس سران كشورهاي عرب دربيروت به كشتارفلسطينيان دست زد نشان داد اين رژيم همچنان درحال سوء استفاده از اوضاع جاري كنوني درمنطقه است .

رژيم اسراييل پس از اشغال عراق در حالي دامنه تلاشهاي خود را گسترده تر كرده كه انتظاردارد غنائم زيادتري از اين رهگذر به دست آورد بويژه اين كه اوضاع منطقه خاورميانه بخصوص عراق به شدت وخيم است .

دراينجا موضوع همبستگي عربي با انتفاضه جايگاه والايي پيدا مي كند واين همبستگي موجب مي شود تا اسراييل از دست يابي به جايزه سياسي برخاسته از وضعيت موجود درعراق محروم شود.

اين امرضرورت توجه عميق اعراب برحق مشروع فلسطينيان براي استمرارانتفاضه خودعليه اشغالگران صهيونيستي ايجاب مي كند .

درچارچوب تعامل با موضوع طرح" نقشه راه" كه در واقع تانكها و تجهيزات نظامي اسراييل را آماده مي كند تا از اين رهگذر صلح را براي حكومت آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي و سربازان وي براي سركوب ملت فلسطين تضمين نمايد.

موضوع اصلي در اين تعامل عربي آشكار ضرورت بازنگري و اجراي تصميمات كنفرانس سران كشورهاي عرب در بيروت مي باشد كه در اين كنفرانس هيچ كس بر اين تصميات اعتراضي نكرد .