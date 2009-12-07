فروشگاههای شهروند توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر ، قدرت گودرزی در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی 1888 شهرداری تهران با بیان این مطلب گفت: هم اکنون 23 فروشگاه در شهر تهران خدمات رسانی انجام می دهند که هم چنان توسعه آن را در دستور کار داریم، اما پیش از توسعه کمی مسائل کیفی سازی در فروشگاههای شهروند مورد توجه هستند.

وی با اشاره به این که توسعه این فروشگاه بر اساس نیاز مردم در مناطق و به منظور دسترسی راحت تر و کاهش سفرهای درون شهری انجام می شود افزود : سلامت کالاها مسئله ای بسیار مهم در فروشگاه شهروند است. تمامی کالاها به ویژه مواد پروتئینی و مواد فاسد شدنی کیفیتشان به طور کامل بررسی شده و تحت مراقبت قرار می گیرند به طوری که بیشتر از 48 ساعت در فروشگاه نمانده و در این صورت جابه جا می شود.

گودرزی در خصوص اختلاف قیمت کالاهای فروشگاههای شهروند با دیگر فروشگاههای سطح شهر اظهار کرد: قیمت کالا در فروشگاههای شهروند بالاتر از فروشگاههای دیگر شهر نیست. حتی با توجه به کیفیت مواد به ویژه مواد پروتئینی، سلامت و بسته بندی آنها نیز قیمت آنها از خیلی از فروشگاههای شهر نیز کمتر است و شاید تنها در برخی موارد افزایش قیمت وجود داشته باشد.

مدیرعامل فروشگاههای شهروند در خصوص قیمت کالاهای خانگی نیز گفت : قیمت این نوع کالاها بر اساس قیمت مصوب تعیین می شود اما کالاهای عرضه شده در این فروشگاه همراه با خدمات پس از فروش مانند گارانتی، وارانتی و همچنین با برندهای شناخته شده است.

گودرزی ادامه داد : هم اکنون بیش از 30 هزار نوع کالا در فروشگاههای شهروند عرضه می شود و تلاش می کنیم وضعیت را به گونه ای ساماندهی کنیم تا رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد.