دستگاه های دولتی قانون سه درصد استخدام معلولان را اجرا نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی سیاحی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان معلول نمونه استان در ساری اظهار داشت: دستگاه های دولتی باور ندارند که فرد معلول بتواند از عهده انجام کاری در ادارات برآید.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران تصریح کرد: در مراکز خاص برای تحقق اهداف جهانی گام هایی از جمله آموزش مفاهیم عمومی و دانش تا سطح دیپلم، آموزش مهارتهای اساسی زندگی و آموزش مهارتهای شغلی و حرفه ای برداشته شده است.

به گفته وی، زمانی جامعه به افراد معلول اعتماد خواهند داشت که این افراد حرفه ای آموخته باشند.

سیاحی افزود: در سالهای گذشته دانش آموزان کم توان ذهنی تنها می توانستند در مقاطع ابتدایی به تحصیل بپردازند اما امسال نخستین گروه از این افراد موفق به اخذ دیپلم خواهند شد.

وی یادآور شد: هدف از ارائه روز جهانی معلول، شناسایی حقوق اجتماعی معلولان به جامعه است زیرا رویکرد این شعار این روز جهانی بر اصل کرامت انسان و عدالت بنا شده که بر اساس آموزه های دینی نیز بر مساوی بودن حقوق و شرایط افراد تاکید شده است.

سیاحی با بیان اینکه 10 درصد جمعیت جهان را معلولان تشکیل می دهند این رقم را 650 میلیون نفر عنوان کرد و افزود: دو میلیارد نفر در جهان متاثر از افراد معلول از لحاظ زندگی در سختی و نارضایتی به سر می برند.

وی با اشاره به اینکه 20 درصد از فقیرترین افراد در جهان افراد معلول هستند، خاطرنشان کرد: 30 درصد از کودکان خیابانی افراد معلول هستند.

به گفته وی، کمتر از سه درصد بزرگسالان معلول در جهان باسواد و به تبع آن از حقوق اجتماعی بهره مند هستند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان مازندران گفت: چهار هزار و 400 دانش آموز معلول در 64 مرکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند.

سیاحی با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی دارای 730 پرسنل رسمی، 100 نیروی توانبخشی و 230 نفر نیروی خرید خدمت است، تصریح کرد: خدمات آموزشی ارائه شده در مراکز فقط عنوان آموزشی ندارند و شامل فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، هنری و فعالیتهای توانبخشی نیز هستند.

سیاحی افزود: هدف ما در مراکز استثنایی، کاهش استرس و نگرانی والدین است زیرا به دلیل پیچیده شدن مسائل اجتماعی، همه دچار مشکلات شده اند و بار این مشکلات بر دوش خانواده های دارای فرد معلول بیشتر است.