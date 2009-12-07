نمایش "سرزمین من" برگزیده جشنواره نمایش عروسکی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این نمایش عروسکی در بخشهای طراحی صحنه، نمایشنامه نویسی و کارگردانی حائز رتبه اول جشنواره نمایش عروسکی کشور شد و از تمام عروسک گردانان نمایش نیز در این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

نمایش عروسکی "سرزمین من" توسط مهدیه علی قلیزاده مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اردبیل نوشته و کارگردانی شده است.

نمایش عروسکی "سرزمین من" در پایان سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی شمال غرب کشور در استان قم نیز توسط هیئت داوران این جشنواره به عنوان نمایش برتر جشنواره برگزیده شده بود.

این نمایش عروسکی در جشنواره شمال غرب کشور توانسته بود با کسب رتبه اول در بخشهای طراحی دکور، طراحی عروسک و کارگردانی، نمایش عروسکی برتر در بخش موسیقی متن و کسب رتبه دوم در بخش نگارش متن نمایشنامه، اکثر جوایز جشنواره را به خود اختصاص داده و برای حضور در جشنواره سراسری و بین‌المللی نمایش عروسکی معرفی شود.