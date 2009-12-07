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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۷

غرب و جنوب اصفهان سفید پوش می‌شود

غرب و جنوب اصفهان سفید پوش می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک محقق و هواشناس اصفهانی با اشاره به ورود یک سیستم کم فشار فعال به ایران از سمت جنوب غرب کشور گفت: انتظار می‌رود از امشب در استان اصفهان شاهد بارش باران و در مناطق سردسیر شاهد بارش برف باشیم.

احسان مردای در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل تا کنون شاهد افزایش 21 درصدی بارش باران و برف در سطح استان بوده‌ایم که  انتظار می‌رود این بارش‌ها همچنان سیر سعودی به خود گیرد.

وی همچنین در افزود: بارش باران در بامداد دوشنبه اصفهان حدود شش میلیمتر بود که از امشب نیز مجددا شاهد تشدید بارشها در سراسر استان هستیم.

مردای ادامه داد: بیشترین بارشها در سمت غرب و جنوب استان است که بارش در این مناطق به صورت برف خواهد بود.

این محقق و هواشناس اظهار داشت: با نفوذ سیستم کم فشار فعالی از سمت جنوب غرب کشور، ‌از روز یکشنبه بارشها از سمت غرب و جنوب غرب شروع و به تدریج جنوب؛شمال غرب، مرکز، دامنه های البرز، زاگرس و تهران را نیز فرا گرفت که این بارشها در روزهای آینده همچنان ادامه دارد.

این محقق یادآور شد: از امشب سیستم مذکور با روندی تقویتی و با تغذیه رطوبتی مناسب از عرض‌های پایین تر، شاهد گسترده تر شدن و شدت گرفتن بارشها خواهد بود.

مرادی با اشاره به اینکه این بارشها تا روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: شاهد تشدید بارش در شرق،‌ شمال شرق و جنوب کشور نیز خواهیم بود و از آنجایی که شاهد نفوذ زبانهای پر فشار و سرد از عرض‌های شمالی نیز هستیم، در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش به صورت برف و در گردنه‌ها همراه با کولاک شدید خواهد بود که منجر به بسته‌شدن برخی از محورهای موصلاتی در 48 ساعت آینده می‌شود.

این کارشناس هواشناسی همچنین خاط نشان کرد: به دلیل تشدید بارش از امشب تا فردا در استانهای غربی، ‌جنوبی، جنوب غربی و مرکزی و از فردا تا اواخر چهارشنبه در استانهای شرقی و جنوبی احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد.

وی همچنین در خصوص وضعیت آب و هوایی در اصفهان نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن بارشها در سال جاری گفت: بارش بامداد دوشنبه اصفهان حدود 5.6 میلیمتر بود که از امشب مجددا شاهد تشدید بارشها در سراسر استان خواهیم بود.

کد مطلب 996006

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