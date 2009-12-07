غرب افغانستان را به دوره قرون وسطی کشانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "محموت گارجوف " ژنرال ارتش سرخ شوروی سابق که در حال حاضر رئیس آکادمی علوم نظامی در مسکو است ، در گفتگو با روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" اظهار داشت : آمریکاییها تمام خطاهایی را که ما مرتکب شدیم، تکرار می کنند.

وی افزود: ارتش ما اغلب تنها یک چیز را مهم ارزیابی می کرد و آن دستور دادن و فرماندهی کردن بود. به جای اینکه خود را درگیر ویژگیها و شرایط موقعیتی کنند بیشتر دستور می دادند. من امروز چنین تصوری را برای آمریکاییها دارم.

این کارشناس نظامی روس در ادامه اظهار داشت : آمریکا و متحدانش برای اقتصاد این کشور کمتر کاری کرده اند. غرب بار دیگر دوره قرون وسطی را به افغانستان آورده است. انسانهای جوانی در این کشور زندگی می کنند که چیزی جز کار با اسلحه را نمی دانند.

وی در پاسخ به این پرسش که شما چه پیشنهادی به اوباما برای حل مسئله افغانستان دارید، گفت : اول اینکه باید یاد بگیرد که بفهمد چه چیزی واقعا در پیش روی او قرار دارد؟ تقویت نیروهای نظامی در این کشور کمکی به حل این مسئله نمی کند. اوباما باید بفهمد که وی با این روش نه علیه طالبان، بلکه علیه ملت افغانستان می جنگد؛ تنها اقدامات سیاسی و اقتصادی به موفقیت خواهد انجامید.

گارجوف با تاکید بر اینکه کنترل امنیت از طریق نظامیان بیگانه در بهترین حالت در کوتاه مدت می تواند موثر باشد، اظهار داشت : نیروهای افغانی باید خود کنترل کشورشان را بر عهده گیرند.

وی خاطر نشان کرد افغانها می دانند که تنها خودشان می توانند آزادی را برای خود بسازند.

