تأکید بر توسعه روابط بین دینی در بزرگترین گردهمایی ادیان؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

اسقف اعظم کانتربری خواستار امیدبخشی به مبتلایان ایدز شد

اسقف اعظم کانتربری روز اول دسامبر به مناسبت روز جهانی ایدز طی یک پیام ویدئویی از دولت خواست تا به مبتلایان ویروس اچ آی وی امید بدهد.

دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری رهبر کلیسای انگلیکن انگلستان خواستار یاری پزشکی بیشتری برای ممانعت از انتقال ویروس اچ آی وی از مادر به فرزند شد. ما می‌دانیم که انتقال این ویروس از مادر به کودک امری است که می‌توان از آن جلوگیری کرد، باید دولتهای خود را ترغیب کنیم تا تعهدات خود را انجام داده و شرایط پزشکی لازم را برای آنها فراهم سازند، چرا که ما می‌دانیم این امر امکان‌پذیر است.

اسقف اعظم در این پیام ویدویی درباره بدنامی و لکه ننگی که همراه ویروس اچ آی وی و ایدز در رابطه با افراد شکل می‌گیرد با کشیش پاتریشیا ساو از رهبران کلیسایی از کنیا که دارای اچ آی وی مثبت است گفتگو کرده است و هر دو اظهار داشتند که کلیسا می‌تواند نقش مهمی در این رابطه ایجاد کند و سکوت موضوعات مربوط به اچ آی وی و ایدز را شکسته و مدیریت و حمایت خود را نسبت به این موضوعات اعلام کند.

کشیش ساو گفت: اعضای کلیسای من از بیماری من اطلاع دارند و افراد مبتلا به اچ آی وی نیز می‌دانند که اگر وارد این کلیسا شوند از آنها استقبال خواهد شد و آنها دوست داشته می‌شوند این امری است که به آنها امید می دهد تا بتوانند با چالشهای متعدد پیش رو مقابله کنند.

اسقف اعظم کانتربری تأکید کرد که کلیسا باید فضای لازم را برای مردم فراهم کند تا آنها با خود و آینده خود کنار آیند.

کشیش ساو نیز خواستار ختم این لکه ننگی شد که به این ویروس نسبت می دهد و گفت: موضوعاتی که درباره آن سکوت می‌کنیم، موضوعاتی که هرگز درباره آن صحبت نمی کنیم همان موضوعاتی هستند که بیشتر بر ما تأثیر می گذارند.

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل، 4/33 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به ایدز هستند که 2/1 میلیون نفر آنها از کودکان هستند.

حکم منع نصب صلیب در مدارس شهری در سیسیل اعمال می‌شود

شورای سیسیلی شهر کاتانیا اعلام کرده است که حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر و تصویب عدم نمایش صلیب در اماکن عمومی به‌ویژه مدارس را از روز چهارشنبه 11 آذرماه اعمال می‌کند.

در بیانیه‌ای که به امضای شورای شهر کاتانیا در سیسیل ایتالیا رسیده است، صلیب پیش از آنکه نماد ایمان باشد نماد تمدن اروپا و غرب است. این پیشنهاد از سوی شورا تصویب شده است و تنها یکی از اعضای شورا با آن مخالفت کرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر روز سوم نوامبر حکم داد که نصب صلیب در کلاسای درس حق والدین غیر مسیحی را برای آموزش کودکان براساس اعتقاد خود نقض می‌کند. هدف از این حکم ممانعت از تحمیل اعتقاد در سطوح مقدماتی است که کودکان به آن وابسته هستند. نمایش اجباری نمادی که برای یک دین خاص است در مدارس حق افرادی را که به آن دین گرایش ندارند نقض می‌کند.

براساس نظرسنجی‌های منتشر شده 69 درصد از کاتولیکها خواستار باقی ماندن صلیب در مدارس هستند و 29 درصد با آن مخالفت کرده‌اند.

رهبران مسیحی با منع ساخت مناره در سوئیس مخالفت کردند

رهبران دینی و سیاسی مخالفت شدید خود را با منع اخیر ساخت مناره برای مساجد مسلمانان در سوئیس ابراز کردند.

ایشمئیل نوکو دبیر کل فدراسیون جهانی لوتری با ابراز تأسف از اینکه برخی از بخشهای جامعه سوئیس و سیاستمداران مسئله ساخت مناره را به همه‌پرسی کشانده‌اند و تصمیم‌گیری برای ممنوعیت آن را به اجبار تبدیل کردند ابراز تأسف کرد. این اقدام تلاشهایی را که برای درک بین ادیان و هماهنگی در سوئیس صورت می‌گیرند از بین برده و به اعتبار و میراث تساهل و مهمان نوازی سوئیسی‌ها ضربه وارد می‌کند.

این ممنوعیت یکشنبه هفته گذشته با 5/57 درصد آرا از سوی شهروندان سوئیس تصویب شد.

شورای ادیان سوئیس به‌عنوان یک گروه ملی متشکل از پیروان ادیان ابراهیمی بیانیه‌ای منتشر کرده و اظهار داشت که گروه آنها قاطعانه با این اقدام مخالف است.

آنها که خود را به عنوان افرادی توصیف کرده‌اند که به‌شدت به حمایت از صلح دینی در سوئیس و تقویت اعتماد میان جوامع دینی اهمیت می‌دهند اظهار داشتند که ممنوعیت ساخت مناره دین را به ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی تبدیل کرده و بی‌اعتمادی را میان مردم ترویج می‌کند.

سازمان ملل متحد نیز از این اقدام انتقاد کرد، اسما جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز از این اقدام انتقاد کرده و آن را تبعیض واضح نسبت به اعضای جامعه مسلمانان دانسته است.

جهانگیر با جدیت نسبت به تبعات منفی این رأی گیری در رابطه با آزادی دینی اعضای جامعه اسلامی ابراز نگرانی کرد.

تنها چهار مناره در کشور سوئیس در شهرهای ژنو و فرانکفورت برای مساجد ساخته شده ، این درحالی است که 200 مسجد و نمازخانه در این کشور وجود دارند. مسلمانان سوئیس 5/4 درصد از جمیعت 6/7 میلیونی این کشور را شامل می‌شوند.

گردهمایی "پارلمان ادیان جهان" در استرالیا افتتاح شد

پنجمین گردهمایی "پارلمان ادیان جهان" با هدف گفتگو و برقراری روابط بین ادیان، پنجشنبه 12 آذر با حضور هیئتی از ایران در استرالیا افتتاح شد .

حدود 8 هزار نفر از پیروان ادیان مختلف دنیا در این همایش بزرگ و هفت روزه به منظور گفتگو، برقراری روابط بین ادیان و بحث درباره موضوعات پیش روی جامعه جهانی در ملبورن حاضر شوند. پیروان سنتهای دینی مختلف چون مسیحی، یهودی، مسلمان، بودایی، هندو، سیک و زرتشتی در این همایش شرکت دارند.

این همایش هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود که امسال با حضور حدود 8 تا 10 هزار نفر از پیروان ادیان، فرق و جریانات مختلف مذهبی و معنوی در استرالیا برگزار خواهد شد . هیئت ایرانی متشکل از یک گروه فرهنگی ، علمی و یک گروه هنری در این اجلاس شرکت می کنند.

پارلمان ادیان جهان سال 2009 دربرگیرنده 500 برنامه هایی چون گفتگو، کارگاه، اجرای هنری و جلساتی درباره هویت دینی خواهد بود.

موضوعات مورد بحث بزرگترین گردهمایی بین ادیان که تا کنون اعلام شده عبارت است از انسجام اجتماعی؛ فقر، محیط زیست مردم بومی، تروریسم، تسامح با مردم بومی، تخریب محیط زیست و حفاظت از آن، موضوعات بین دو جنس، چالش حضور اجتماعی، مهاجرت اجباری، تروریسم جهانی و نقش ادیان در جوامع مدرن.

همایشهای پیشین پارلمان ادیان جهان در سال 2004 در بارسلونا، سال 1999 در کیپ تاون، و سال 1993 در شیکاگو برگزار شد. امسال پنجمین گردهمایی پارلمان جهان ادیان به مدت هفت روز در ملبورن استرالیا برگزار می شود.

نقش جوامع دینی در رفع فقر جهانی غیرقابل انکار است

عضو مرکز دین،صلح و امور جهانی و استاد مدعو دانشگاه جورج تاون طی سخنرانی خود در گردهمایی پارلمان ادیان جهان اظهار داشت که سیاستمداران در جنگ علیه فقر جهانی موفق نشده‌اند چرا که آنها نه دین را درک می‌کنند و نه به آن اعتماد دارند.

کاترین مارشال عضو مرکز دین، صلح و امور جهانی و همچنین استاد مدعو در دانشگاه جورج تاون گفت: سیاستمداران تصور می‌کنند که دین نمی‌تواند برای مبارزه در راه فقر جهانی موفق شود، آنها نمی‌دانند که دین چه قابلیتهایی دارند و بی‌جهت از آن وحشت دارند.

مارشال به عنوان استاد مدعو دانشگاه جورج تاون در واشنگتن اظهار داشت که اگر سیاستمداران می‌دانستند که سازمانهای دینی چه ظرفیتهایی دارند و چه فعالیتهایی را می‌توانند تحقق بخشند برای همکاری با این سازمانهای دینی رویکرد بهتری اتخاذ می‌کردند.

وی اظهار داشت که اکثر مسیحیان از کلام مشهور مسیح درباره این که "فقری که داری همواره با تو می ماند " مطلع هستند اما این جمله اغلب دچار سوء تعبیر می شود. ایده اصلی این است که ما همواره موافق هستیم تا مسئولیت پذیری خود را مورد تأکید قرار دهیم، فقر غیرقابل اجتناب نیست از این رو پذیرش آن غیر اخلاقی است.

تیم کاستلو مدیر اجرایی سازمان ورلد ویژه استرالیا به عنوان رئیس جلسه فقر در این پارلمان ادیان جهان بود اظهار داشت که اهداف توسعه هزاره سوم تغییرات مهمی کرده است.

وی اظهار داشت که هشت ردیف از اهداف برای 193 کشوری که آن را در سال 2000 امضا کرده اند در برگیرنده اهدافی چون رفع گرسنگی در دنیا تا سال 2015 است.

کاستلو ادامه داد: تا پیش از بحران اقتصاد جهانی پیشرفتهای بزرگی کرده بودیم، جهان از آن پس اندکی از این اهداف دور شد اما این اهداف باعث شد که مقامات پیشرفت را دنبال کنند. برای مثال 25 سال پیش 60 هزار کودک روزانه جان خود را از دست می‌دادند، دو سال پیش این آمار به 30 هزار کودک در روز و امسال به 25 هزار کودک در روز رسیده است. جوامع دینی برای مبارزه با فقر در جایگاهی قرار دارند که سازمانهای سکولار اغلب نمی‌توانند در چنین جایگاهی قرار گیرند. جای پای جوامع دینی را در جایی که رنج وجود دارد می‌تواند مشاهده کرد.

جیم والیس از رهبران پروتستان امریکا اظهارداشت گورودن براون به او گفته است که وی و سلف وی بدهی‌های جهان سوم را لغو نکرده اند بلکه جنبشهای دینی موجبات این امر را فراهم کردند.

مارشال در ادامه گفت که 10 سال است تلاش می‌کند توسعه و دین را در کنار هم قرار دهد و در این راه اعتقاد دارد که نخستین گام این است که باید نشان دهیم دین عامل وحدت پیروان آن است. ین پارلمان فضایی را برای نشان دادن تعهد پیروان ادیان به تغییر بهتر دنیا فراهم کرده است.

نشست گفتگوی الهیاتی کاتولیک و ارتدکس سال 2010 برگزار می‌شود

جلسه مشترک کمیسیون بین‌المللی گفتگوی الهیاتی میان کلیسای کاتولیک روم و کلیسای ارتدکس ماه سپتامبر سال 2010 در وین اتریش برگزار می‌شود.

براساس اظهارات اسقف اعظم هیلاریون رئیس دپارتمان روابط خارجی مقر پاتریاک مسکو، در آخرین جلسه مشترک کمیسیون بین المللی گفتگوی الهیاتی شرکت کنندگان به بحث و بررسی سندی درباره نقش پاپ در هزاره اول پرداختند. متن این سند منتشر نشده است و ما تنها بخشی از آن را مطالعه کرده ایم از این رو ارزیابی آن غیرممکن است. تنها می توان گفت نکته های قابل انتقاد بسیاری در آن وجود دارد و تصور نمی کنم تمام کلیساهای ارتدکس از آن راضی باشند.

براساس اظهارات این اسقف اعظم کلیسای ارتدکس روسی،ه جلسه آینده این کمیسیون مشترک در سپتامبر 2010 در وین اتریش برگزار می شود.