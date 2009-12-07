شاخص کل بورس امروز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، شاخص آزاد شناور هم با افزایشی 65 واحدی همراه شد تا 14 هزار و 868 واحد را لمس کند.

شاخص بازار اول نیز 20 پله ای بالاتر از روز کاری قبل ایستاد و عدد 9 هزار و 809 را در پرونده اش درج کرد. این در حالی است که شاخص بازار دوم افزایشی 149 واحدی را به رخ بازار سرمایه کشید و خود را تا 17 هزار و 168 واحد بالا کشاند. همچنین شاخص صنعت به 9 هزار و 252 واحد رسید که نشان از افزایش 29 واحدی این شاخص داشت.



در بازار امروز بورس اوراق بهادار، سهام داران تعداد 91 میلیون سهم را در هفت هزار و 470 دفعه مبادله کردند که ارزش این دادوستدها به بیش از 259 میلیارد و 22 میلیون ریال رسید.