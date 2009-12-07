نگاه متولیان فرهنگی کشور به قم باید ویژه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور بعد از ظهر دوشنبه در دیدار معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی کشور و هیئت همراه طی سخنانی گفت: قم به عنوان مرکز تولید فکر و اندیشه می‌تواند منبع و تأمین کننده اصلی فکر ناب و محتوای اصیل فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور و سایر نهادهای فرهنگی به عنوان دستگاه‌های عرضه کننده نیازهای فرهنگی جامعه باشد.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت ارتقای جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی قم در فعالیت‌های فرهنگی کشور اظهار داشت: در صورت اختصاص درصدی از اعتبارات فرهنگی به صورت ویژه در قالب یک برنامه‌ریزی مدون می‌توان شاهد حضور قم در چنین جایگاه در خور شانی بود.



موسی ‌پور با اشاره به سیاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور در توجه به شرایط و نیازهای منطقه‌ای در تدوین برنامه‌های فرهنگی استان‌ها این شیوه برنامه‌ریزی را مطلوب و موثر دانست و افزود: باز گذاشتن دست استانها در برنامه‌ریزی ‌های فرهنگی و توجه به اقتضائات و شرایط بومی، جغرافیایی و جمعیتی اقدام بسیار خوبی است که پویایی، تحرک و نشاط در مدیریت استان‌ها را به دنبال خواهد داشت.



استاندار قم با تأکید بر نقش مشارکت مردم در فعالیتهای فرهنگی بر ضرورت تلاش مسئولان امر در جهت مدیریت فرهنگی و استفاده از پتانسیلها و توانمندی‌های مردم تأکید کرد.



وی ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای همه جانبه مسئولان کشوری و استانی، سازمان تبلیغات اسلامی قم بتواند نقش شایسته خود را در بین دستگاه‌های فرهنگی ایفا کنند.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام روحانی‌نژاد، معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این معاونت ارائه کرد.