آمادگی ایران برای همکاریهای جدید با یونیدو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان که امروز در سیزدهمین نشست کنفرانس عمومی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در وین سخن می گفت، با اشاره به اینکه پیامدهای بحران اقتصادی و مالی گسترده در جهان هنوز ادامه دارد، اظهار داشت: این حبران اگرچه از کشورهای توسعه یافته نشات گرفته اما پیامدهای منفی آن بر کشورهای در حال توسعه شدیدتر بوده است.

وی نگرانی موجود کشورها از اینکه این بحران به دستاوردهای سال های اخیر در زمینه کاهش فقر آسیب برساند را مورد اشاره قرار داد و افزود: چنین وضعیتی، وظیفه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد که یکی از محورهای های کارکردی آن کاهش فقر تعریف شده است، را سنگین تر می کند.

وزیر صنایع و معادن گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال تولید انرژی های تجدید پذیر است و در این خصوص سیاستهایی به منظور ترویج و توسعه تکنولوژی ها و کاربردهای این دست از انرژی ها تدوین کرده است.

محرابیان با اشاره به مهمترین پروژه‌های در حال اجرا و بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در کشور، یادآور شد: صنایع سبزرا میتوان یکی از اولویتهای توسعه پایدارنامید که در سالهای اخیر در ایران نیز هم پای سایر کشورهای متعهد جهان گامهای ارزنده ای در این خصوص برداشته شده است.

وی افزود: علاوه بر طراحی مدل ملی مدیریت زیست محیطی، انجام مطالعات برای اجرای تولیدات پاک، تهیه الگو بهینه کاهش مصرف آب و انرژی در صنعت و محصول صنعتی، مطالعه برای کاهش آلاینده‌های ناخواسته صنعتی، اعطای جایزه صنعت سبز به واحدهای صنعتی نیز در ایران صورت گرفته است.

وزیر صنایع و معادن در ادامه سخنان خود به فن آوری نانو مطرح در کشور اشاره و تصریح کرد: ایران به عنوان پانزدهمین کشور دنیا در تولید علم در زمینه فناوری نانو و رتبه اول بلامنازع در منطقه و کشورهای اسلامی دارای بیش از 1600 عضو هیئت علمی و حدود 2000 محقق کارشناس ارشد و دکترا است که در زمینه فناوری نانو در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحقیق و پژوهش هستند و حدود 30 شرکت بزرگ و کوچک نیز به تولید محصولات مبتنی بر فناوری نانو مشغول می باشند که برخی از محصولات آنها به بازارهای خارجی نیز صادر می‌شود.

محرابیان گفت: همچنین بیش از 70 شرکت کوچک و متوسط در حال توسعه فناوری برای ورود به بازار هستند و ایران متولی شبکه فناوری نانو در میان کشورهای عضو اکو بوده و عضو فعال کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو و عضو گروه مشاوران و رئیس این کمیته نیز می باشد.

وزیر صنایع و معادن افزود: علاوه بر موارد ذکر شده سند پروژه ایجاد مرکز بین المللی فناوری نانو در ایران با همکاری یونیدو اخیرا به امضاء رسید و ماموریت به‌کار‌گیری فناوری نانو در مدیریت آب و پساب به آن واگذار شده است.

وی با اشاره به فعالیتهای یونیدو در زمینه صنایع کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه به منظور ظرفیت سازی برای کارآفرینی و نوآوری گفت: در همین چارچوب نیز جمهوری اسلامی ایران با همکاری یونیدو بنیاد توسعه خوشه های کسب و کار آسیا را تاسیس نموده است که با تکیه بر تجارب موفق ایران در امر خوشه های صنعتی آماده ارائه خدمات به سایر کشورها میباشد.

محرابیان با اشاره به اینکه ایران از تدوین سند چارچوب برنامه میان مدت یونیدو با قالب و ساختار جدید استقبال می کند، تاکید کرد: در عین حال لازم است نگرانی خود را از احتمال ورود و درگیر شدن یونیدو تحت مفهوم امنیت انسانی و جلوگیری از مناقشات و بحران اعلام نماییم و معتقدیم چنین اقدامی یونیدو را از شرح وظایف اصلی خود در اساسنامه خارج می سازد.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) شانزدهمین آژانس تخصصی سازمان ملل است که تلاش های خود را بر فقرزدایی از طریق تقویت و افزایش تولیدات متمرکز کرده است. یونیدو در حال حاضر دارای 173 عصو است و کنفرانس عمومی یونیدو بالاترین رکن تصمیم گیری این سازمان است که هر دو سال یک بار به منظور بررسی و تصویب برنامه های آن سازمان تشکیل جلسه میدهد.

سیزدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونیدو از 16 تا 20 آذر ماه در وین برگزار می شود. در حاشیه این اجلاس پنج میزگرد تخصصی با حضور متخصصین مختلف برگزار خواهد شد.

همچنین جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی از دستاوردهای صنعتی خود به ویژه در زمینه صنایع سبز و انرژیهای تجدیدپذیر را به نمایش گذاشته است.