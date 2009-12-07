دادگاه اردبیلی با رویکرد سیاسی مغایر با روند حقوق بین الملل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال برگزاری دادگاه (امیر حسین) اردبیلی در آمریکا اظهار داشت: ما در ابتدا شاهد انتقال ناگهانی اردبیلی توسط نهادهای امنیتی آمریکا که از پیش طراحی و دام گذاری شده بود به آمریکا بودیم و پس از یکسال و اندی بی اطلاعی از سرنوشت وی، و مجددا با پروسه پنهانی قضایی وی، خبر برگزاری دادگاه نامبرده را اعلام کرده اند. ما نسبت به این گونه رویکردهای سیاسی مغایر با روندهای حقوقی پذیرفته شده بین المللی معترض هستیم و آن را تقبیح می کنیم.

متکی در خصوص اظهارات منتشر شده به نقل از اردبیلی گفت: اظهارات ادعایی به نقل از وی بیانگر ابهامات در خصوص شرایط نامناسب روحی حاکم بر وی است ، ما از سوی وزارت امورخارجه با ارسال یادداشت و اعلام نقض قواعد و مقررات بین الملل از جمله ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص حقوق زندانیان تحت بازداشت و چگونگی تعامل با آنها خواستار توضیح رسمی آمریکا پیرامون وضعیت حقوقی اردبیلی شدیم و توسط دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئله مورد پیگیری قرار گرفت که تا زمان انتشار خبر مربوط به برگزاری جلسه استماع غیر علنی در رسانه ها، هیچ گونه جوابی در این خصوص دریافت نداشته ایم.

وزیر امورخارجه با تبیین ابهام در چگونگی شکل گیری دادگاه تصریح کرد: ما قرائن مستدل پیرامون ادعاهای مطروحه پیرامون اردبیلی مشاهده نمی کنیم. به نظر ما این که اتباع ایرانی را با دام گذاری و فریب در اینجا و آنجا گرفتار نمایند، این با مبانی حقوقی و نرمهای قضائی مطابقت ندارد. ما اقدامات غیر طبیعی را نقض عامدانه و آشکار مقررات بین المللی و حقوق اولیه شهروندان ایرانی بازداشت شده می دانیم و از مقامات آمریکا می خواهیم با آزادی بدون قید و شرط اردبیلی و دیگر زندانیان ایرانی، نگرانی فزاینده خانواده ها آنان را هر چه سریعتر مرتفع سازند.