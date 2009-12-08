کاهش برون داد پژوهشی ایران پس از 20 سال / افول شتاب پژوهش کشور

دکتر رضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آمارهای موجود در پایگاههای اطلاع رسانی نمایه نامه های بین المللی و مقایسه میزان برون داد پژوهشی کشور که در تعداد مقالات متبلور است، می توان به وضوح این کاهش دریافت کرد.

استاد دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: میزان مقالات پژوهشگران ایرانی در مقایسه با سال گذشته به طور محسوسی کاهش یافته و شتاب رشد پژوهشی کشور برای اولین بار پس از 20 سال یعنی از سال 1368 رو به افول گذاشته است.

وی تاکید کرد: علت اصلی افول پژوهش در ایران را می توان در تصمیمات نادرست گذشته جستجو کرد. این هشداری است به مسئولان که زمانی که اعتبارات پژوهشی در سه چهار سال اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافت و یا در برخی مواقع متناسب با رشد پژوهش اعتبارات افزایش نیافت، این اثرات در حال حاضر خود را نشان می دهد.

منصوری اظهار داشت: مسئولان وزارت علوم و حوزه پژوهش باید در مورد طرحهای پژوهشی و تعداد مقالات آمار دقیقی ارائه کنند.

وی گفت: این موضوع کاملاً قابل پیش بینی بود که کاستی های بودجه های پژوهشی در سالهای اخیر اکنون خود را نشان می دهد و در میزان برون داد پژوهشی کشور تاثیر می گذارد.