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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

هیئت رئیسه لیگ بررسی می کند/

برنامه ریزی برای حضور قدرتمند نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

برنامه ریزی برای حضور قدرتمند نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر در نشست روز چهارشنبه خود به برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر برای حضور قدرتمند نمایندگان کشورمان در فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که به ریاست عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر و 4 عضو این سازمان برگزارخواهد شد، ضمن بررسی وضعیت مسابقات لیگ برتر و موانع و مشکلات موجود، پیرامون قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و هماهنگی و پیش بینی های لازم برای حضور قدرتمند 4 نماینده کشورمان دراین مسابقات که از اسفند ماه جاری آغاز خواهد شد، صورت خواهد گرفت.

در این نشست تلاش خواهد شد تا برنامه های لیگ برتر درهفته های پایانی و بویژه در ابتدای سال 89 به گونه ای تنظیم شود تا 4 نماینده کشورمان بتوانند با فواصل زمانی مناسب بطورهمزمان درمسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند.

استقلال، سپاهان، ذوب آهن و مس کرمان 4 نماینده کشورمان درمسابقات فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را تشکیل می دهند.

در این نشست همچنین پیرامون زمان بازدید ناظران AFC و آمادگی باشگاهها جهت کسب حداقل های کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 996046

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