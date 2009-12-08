برنامه ریزی برای حضور قدرتمند نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که به ریاست عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ برتر و 4 عضو این سازمان برگزارخواهد شد، ضمن بررسی وضعیت مسابقات لیگ برتر و موانع و مشکلات موجود، پیرامون قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و هماهنگی و پیش بینی های لازم برای حضور قدرتمند 4 نماینده کشورمان دراین مسابقات که از اسفند ماه جاری آغاز خواهد شد، صورت خواهد گرفت.

در این نشست تلاش خواهد شد تا برنامه های لیگ برتر درهفته های پایانی و بویژه در ابتدای سال 89 به گونه ای تنظیم شود تا 4 نماینده کشورمان بتوانند با فواصل زمانی مناسب بطورهمزمان درمسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند.

استقلال، سپاهان، ذوب آهن و مس کرمان 4 نماینده کشورمان درمسابقات فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را تشکیل می دهند.

در این نشست همچنین پیرامون زمان بازدید ناظران AFC و آمادگی باشگاهها جهت کسب حداقل های کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.