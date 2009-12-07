امضای توافقنامه همکاری نظامی میان روسیه و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، مقامهای مسکو و دهلی نو در راستای گسترش همکاریهای نظامی توافقنامه 10 ساله امضا کردند. این در حالی است که هند اصلی ترین خریدار تسلیحات نظامی روسیه به شمار می رود.

کرملین با بیان این مطلب اعلام کرد طبق این توافقنامه که به امضای "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه و "مان موهان سینگ" نخست وزیر هند رسید همکاریهای نظامی دو کشور از سال 2011 تا سال 2020 تمدید شد.

بر این اساس روسیه تا پایان سررسید این توافقنامه به تامین تسلیحات مورد نیاز هند و توسعه تکنولوژی نظامی این کشور می پردازد. دو کشور همچنین توافق کردند در زمینه تولید هواپیماهای چند منظوره با یکدیگر همکاری کنند.

پیش از این وزیران دفاع دو کشور هند و روسیه در دیدار خود در مسکو درباره جزئیات نهایی این همکاری بلند مدت نظامی توافق کرده بودند.

در این دیدار"آناتولی سردیاکف" وزیر دفاع روسیه با اشاره به اتمام مدت قرارداد پیشین همکاری های نظامی هند و روسیه در سال 2010، اظهار داشت : برنامه همکاری های 10 سال آتی ما با هند فراتر از سالهای گذشته خواهد بود.