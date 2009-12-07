شکست راه آهن خراسان برابر نماینده گرگان/ پیروزی شیرین همدانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور عصر دوشنبه برگزار که در گرگان تیم رشد دانه در گروه دوم موفق شد با نتیجه 4 بر3 تیم راه آهن خراسان را شکست دهد.

در مهمترین کشتی‌ها اسماعیل نجاتیان از راه آهن در وزن 84 کیلوگرم بر باقرعالی غلبه کرد، هومن شیدا در وزن 96 کیلوگرم بر یاسر قربانی از رشد دانه غلبه کرد و نصرالله فدایی از راه آهن در وزن 66 کیلوگرم مغلوب سجاد محمدی شد.

درهمدان و در گروه اول نیز تیم صنایع ومعادن همدان 7 بر صفر ماکیان بروجرد را پشت سر گذاشت. دو دیدار دیگر نفت تهران با منتخب ملایر و شهدای نیروی زمینی ارتش با گازمازندران فردا سه شنبه در ورزشگاه حیدرنیا تهران برگزار می شود.