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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۷

خواجه سروی به مهر خبر داد:

اتخاذ تصمیم برای مدیریتهای فرهنگی وزارت علوم تا دو هفته دیگر

اتخاذ تصمیم برای مدیریتهای فرهنگی وزارت علوم تا دو هفته دیگر

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه هنوز تغییری در مدیران فرهنگی وزارت علوم انجام نشده است، گفت: "در یک یا دو هفته آینده تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد."

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آنچه که تحت عنوان احتمال تغییر مسئولیت محسن اسلامی (مدیرکل فعلی امور فرهنگی وزارت علوم) مطرح می شود، گفت: "محسن اسلامی در سفر حج به سر می برد و هیچ گونه صحبتی در این زمینه نکرده ایم. وی از حج بازگردد، صحبت می کنیم."

خواجه سروی اخیرا از سوی کامران دانشجو وزیر علوم به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منصوب شده است.

دفتر امور فرهنگی و دفتر برنامه‌ ریزی و مطالعات فرهنگی از زیر مجموعه های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

خواجه سروی در دولت نهم مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم بود. بیش از یک ماه از انتصاب وی به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم می گذرد اما هنوز فردی برای اداره دفتر برنامه ریزی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم معرفی نشده است.

کد مطلب 996055

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