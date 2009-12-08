رضا نخجوانی در گفتگو با مهر با ابراز نارضایتی از نحوه عملکرد طرف سعودی در عملیات بازگشت حجاج ایرانی، گفت: باوجود پیگیریهای مستمر مسئولان ایرانی در چندین ماه گذشته برای مشخص کردن ظرفیت پروازها به سمت ایران، مجموعه هواپیمایی سعودی همکاری لازم را با ما انجام ندادند.

معاون وزیر راه و ترابری تاکید کرد: علاوه بر این، مقامات عربستان در برنامه ریزی و سازماندهی ترمینالهای خود نیز نتوانستند موفق عمل کنند که این باعث تاخیرات طولانی مدت ودر نتیجه نارضایتی تمامی حجاج در کشور عربستان را به وجود آورد.

وی اظهار داشت: ما اعتقاد داریم تکریم مسافرین نیازمند یک عزم و اراده جدی در مقامات هواپیمایی عربستان است که امیدواریم نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام کنند.