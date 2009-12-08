۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۹

در گفتگو با مهر اعلام شد :

انتقاد ایران از بی‌برنامگی عربستان در انتقال حجاج ایرانی

معاون وزیر راه و ترابری از عملکرد ضعیف عربستان در عملیات انتقال حجاج به کشور انتقاد کرد و گفت: تاخیرات پروازهای حجاج عمدتا به عدم برنامه ریزی مناسب مسئولان هواپیمایی این کشور مربوط می شود.

رضا نخجوانی در گفتگو با مهر با ابراز نارضایتی از نحوه عملکرد طرف سعودی در عملیات بازگشت حجاج ایرانی، گفت: باوجود پیگیریهای مستمر مسئولان ایرانی در چندین ماه گذشته برای مشخص کردن ظرفیت پروازها به سمت ایران، مجموعه هواپیمایی سعودی همکاری لازم را با ما انجام ندادند.

معاون وزیر راه و ترابری تاکید کرد: علاوه بر این، مقامات عربستان در برنامه ریزی و سازماندهی ترمینالهای خود نیز نتوانستند موفق عمل کنند که این باعث تاخیرات طولانی مدت ودر نتیجه نارضایتی تمامی حجاج در کشور عربستان را به وجود آورد.

وی اظهار داشت: ما اعتقاد داریم تکریم مسافرین نیازمند یک عزم و اراده جدی در مقامات هواپیمایی عربستان است که امیدواریم نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام کنند.

کد مطلب 996060

