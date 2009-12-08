حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معرفی دانشجویان نمونه امسال گفت: 50 دانشجوی نمونه در 5 گروه فنی مهندسی، علوم انسانی، هنر، کشاورزی و علوم پایه معرفی می شوند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم با اعلام اینکه مرحله داوری دانشجویان نمونه در کلیه گروهها جز گروه علوم انسانی به پایان رسیده است، گفت: "در حال حاضر در انتظار این هستیم که ریاست جمهوری زمانی را برای برگزاری مراسم معرفی دانشجوی نمونه اعلام کند. البته امیدواریم دانشجویان نمونه امسال تا پایان آذر ماه معرفی شوند."

وی درباره هدایا و پشتیبانی هایی که از دانشجویان نمونه امسال صورت می گیرد به مهر گفت: "هدیه نقدی و حج عمره گزینه هایی هستند که برای دانشجویان نمونه امسال در نظر گرفته شده اند. البته فقط یکی از این دو به آنها اهدا می شود. یا هدیه نقدی و یا حج عمره"

مسلمی نائینی افزود: "تعدادی از دانشجویان نمونه بر طبق نظر بنیاد ملی نخبگان از تسهیلات این بنیاد نیز بهره مند می شوند."

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم در پاسخ به اینکه "50 دانشجوی نمونه به نظر تعداد زیادی نمی رسند که فقط امکان برخورداری تعدادی از آنها از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان وجود داشته باشد" گفت: "فکر نمی کنم همه دانشجویان نمونه از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان بهره مند شوند. بنیاد ملی نخبگان نظرش چیز دیگری است. برخی از شرایط مد نظر وزارت علوم در انتخاب دانشجوی نمونه با نظر بنیاد ملی نخبگان هماهنگ نیست."