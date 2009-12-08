نشست کمیته فنی و مربیان تیم های ملی فوتبال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست که ساعت 14 روز چهارشنبه درمحل فدراسیون فوتبال و با حضور اعضای کمیته فنی فدراسیون و سرمربیان تیم های بزرگسالان، امید، جوانان، نوجوانان، رئیس کمیته جوانان برگزارخواهد شد، برنامه تیم های ملی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این نشست اعضای کمیته فنی نظرات مشورتی خود را درباره برنامه های هریک از تیم های ملی اعلام خواهد کرد.

پیش از این نشست نیز سرپرستان تیم های ملی درخصوص طراحی و تهیه پیراهن های تیم ملی به بحث و تبادل نظرخواهند پرداخت تا هماهنگی های لازم با شرکت "لگا" ایتالیا برای تهیه البسته تیم های ملی از سوی فدراسیون فوتبال انجام شود.