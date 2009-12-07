20 کشته در حملات ناتو / کشته شدن سرکرده طالبان در بادغیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حمله جنگنده های ناتو به شرق افغانستان یک پایگاه طالبان تخریب و بیش از 20 شبه نظامی کشته شدند.

به گفته مقامهای ارتش افغانستان در این حمله که در بخش کوهستانی و نزدیک به مرز پاکستان انجام شد؛ همچنین "نور اکبر" از سرکردگان محلی طالبان در ولایت شرقی کنار کشته شده است.

در همین حال فرماندهی نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) اعلام کرد جنگنده های ناتو حمله دیگری به مواضع طالبان در منطقه واتاپور ولایت کنار انجام داده اند. با این حال اشاره ای به جزئیات این حمله نکرد.

بر این اساس، در حمله امروز یکی از پایگاههای اصلی طالبان در این منطقه که مجهز به سنگرهای بتنی و مواضع تقویت شده بود، منهدم شده است. طبق اعلام مقامهای نظامی افغانستان این عملیاتها توسط نظامیان خارجی و با همکاری نیروهای دولتی انجام شده است.

خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد که طی درگیری شبه نظامیان با نیروهای دولتی در ولایت بادغیس افغانستان یک سرکرده طالبان و سه نفر از زیردستان وی کشته شده اند.

بنا بر اعلام وزارت کشور افغانستان در این درگیری که در یکی از مناطق تحت نفوذ طالبان در این ولایت واقع در شمال غرب این کشور روی داده "ملا امرالدین" از سرکردگان محلی طالبان کشته شده است.

بر اساس این گزارش، در این درگیری همچنین چهار پلیس افغانستان جان خود را از دست داده اند. به نوشته رسانه های محلی بادغیس امرالدین مسئول ربودن مقامهای دولتی، کارگذاشتن بمبهای جاده ای و هدف قرار دادن نیروهای خارجی در این منطقه طی دو سال گذشته بوده است.