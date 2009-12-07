احکام 22 نفر از دستگیرشدگان حوادث اخیر به اجرای احکام دادسرا ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: بنا به احکام صادره 18 نفر از محکومان مذکور به حبس از 4 ماه تا چهار و نیم سال محکوم شده اند.

همچنین درباره برخی از محکومان یاد شده جزای نقدی و مجازات شلاق نیز صادر شده است.

این گزارش حاکیست چهار نفر از متهمان دستگیر شده نیز از دادگاه رای برائت دریافت کردند.

اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تخریب و آتش سوزی، ایجاد آشوب، حمله به ماموران، ایراد ضرب و جرح و استفاده از سلاح سرد از جمله اتهامات محکوم شدگان یاد شده است.