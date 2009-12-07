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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۲۱:۱۰

محور هفتگل اهواز در استان خوزستان مسدود شد

پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: محور هفتگل اهواز در استان خوزستان از ساعت 20 مورخه 16 آذر ماه به علت آب گرفتگی محور برای تردد کلیه وسایل نقلیه تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در زمان انسداد این محور تردد وسایل نقلیه از مسیر هفتگل- رامهرمز- بهبهان- سه راهی جایزان- امیدیه- ماهشهر- محور آزادراه خلیج فارس- اهواز و بالعکس انجام خواهد گرفت لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور جایگزین و یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند تقاضا می شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی ماموران پلیس راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور توجه کنند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10) خط به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور (جوی و ترافیکی) و یا امداد رسانی احتمالی به همه هموطنان است.

کد مطلب 996081

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