محور هفتگل اهواز در استان خوزستان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در زمان انسداد این محور تردد وسایل نقلیه از مسیر هفتگل- رامهرمز- بهبهان- سه راهی جایزان- امیدیه- ماهشهر- محور آزادراه خلیج فارس- اهواز و بالعکس انجام خواهد گرفت لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور جایگزین و یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند تقاضا می شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی ماموران پلیس راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور توجه کنند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10) خط به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور (جوی و ترافیکی) و یا امداد رسانی احتمالی به همه هموطنان است.