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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۶

پنجمین دوره مسابقات بین المللی پینگ پنگ در قزوین آغاز به کار کرد

پنجمین دوره مسابقات بین المللی پینگ پنگ در قزوین آغاز به کار کرد

قزوین - خبرگزاری مهر: پنجمین دوره مسابقات بین المللی پینگ پنگ جوانان و نوجوانان جام فجر از امروز در قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در این دوره از مسابقات که از عصر دوشنبه آغاز شد، 15 تیم از کشورهای اسلواکی، مجارستان، ترکمنستان، بلاروس، آذربایجان، قزاقستان، عراق، اردن، سوریه و شش تیم از کشورمان حضور دارند.

در اولین روز این مسابقات و در رده نوجوانان تیمهای شهرداری قزوین، اسلواکی و خوشخواب قزوین با نتیجه 3 بر 0 بر حریفان خود تیمهای عراق، موسسه مالی و اعتباری مهر و قزاقستان غلبه کردند و تیم اردن نیز با نتیجه 3 بر 1 آذربایجان را شکست داد.

همچنین در این رده سنی دیدار تیمهای اسلواکی با ترکمنستان و خوشخواب قزوین با سوریه با نتیجه 3 بر 0به نفع اسلواکی و خوشخواب قزوین خاتمه یافت.

در رده جوانان نیز تیمهای مهرام قزوین، بلاروس، جهاد ایران، با نتیجه 3 بر 0 به ترتیب تیمهای قزاقستان، آذربایجان و اردن را شکست دادند و دیدار تیمهای جوانان مجارستان و صنایع قزوین نیز با نتیجه 3 بر 1به سود تیم مجارستان به پایان رسید.

این مسابقات با حضور 70 تنیسور از 9 کشور و 24 تنیسور از ایران به مدت چهار روز در خانه پینگ پنگ مجموعه ورزشی غدیر شهر قزوین برگزار می شود.

کد مطلب 996082

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