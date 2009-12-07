کشته شدن هفت نظامی ارتش ترکیه در حمله مسلحانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مردان مسلح به افراد یک گشتی ارتش که در حال گشت زنی در منطقه کوهستانی در استان توکات واقع در شمال ترکیه بودند، حمله ور شدند که بر اثر آن، هفت نظامی کشته شدند.



جهانگیر گولر استاندار توکات با بیان این خبر از زخمی شدن چند نفر دیگر در این حمله مسلحانه خبر داد.



تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است، اما مقامهای محلی احتمال می دهند گروههای شورشی مخالف دولت در این حمله دست داشته باشند.



بر اساس این گزارش، پیش از این گروههای شورشی کُرد و چپهای افراطی، حملاتی را در این منطقه انجام داده بودند.



خاطر نشان می شود حزب جدایی طلب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک از سال 1984 میلادی اقدامات خود را علیه آنکارا آغاز کرده و در جریان فعالیتهای تروریستی این گروه شورشی تاکنون بیش از 38 هزار نفر کشته شده اند.

حزب کارگران کردستان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.

دولت ترکیه اخیرا با درخواست ارتش این کشور مبنی بر ادامه طرح حمله به شمال عراق برای مبارزه با اعضای حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) موافقت کرده بود.