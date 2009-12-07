97 کشته و زخمی در انفجارهای تروریستی در لاهور و پیشاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وقوع سه انفجار تروریستی جداگانه امروز (دوشنبه) شهرهای پیشاور و لاهور پاکستان را لرزاند.

بر این اساس انفجار دو بمب در یک مرکز خرید پرازدحام در بخش شرقی لاهور تا کنون 12 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته است. این شهر در نزدیکی مرز هند دومین شهر پر جمعیت پاکستان محسوب می شود.

در همین حال بر اثر وقوع یک انفجار انتحاری در شهر پیشاور واقع در شمال شرق پاکستان دست کم 10 نفر کشته و 45 نفر دیگر مجروح شدند. این حمله تروریستی در مقابل ساختمان یک دادگاه محلی در بخش شرقی شهر پیشاور روی داده است.

به گفته مقامهای پلیس پیشاور عامل انتحاری ابتدا تلاش کرده خود را به داخل این ساختمان برساند که پس از مشکوک شدن و تلاش نیروهای پلیس برای بازرسی بدنی وی، اقدام به منفجر کردن بمب همراه خود کرده است.

به گفته "کریم خان" از افسران پلیس حاضر در صحنه انفجار این بمب حدود 7 کیلوگرم وزن داشته و بر اثر انفجار آن شماری از اتومبیلهای حاضر در محوطه نیز کاملا تخریب شده اند.

گفته می شود حملات تروریستی اخیر در شهر پیشاور توسط گروههای شبه نظامی طالبان و در واکنش به عملیات نظامی گسترده دولت پاکستان در وزیرستان انجام می گیرد.