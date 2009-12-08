متکی در اجلاس منامه شرکت می کند/ حضور هیئتی از ایران در اجلاس کپنهاگ

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه برای شرکت در ششمین اجلاس امنیتی منامه عازم کشور بحرین شود.

ششمین اجلاس گفتگوی منامه پیرامون امنیت خلیج فارس از روز جمعه 20 لغایت 22 آذرماه (11-13 دسامبر) به مدت 3روز با حضور مسئولان عالیرتبه سیاسی، نظامی و امنیتی و 25 هیئت رسمی ازکشورهای منطقه و سایر کشورها و حضور سازمانهای مختلف بین المللی برگزار خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران در چهارمین و پنجمین اجلاس امنیتی منامه که در دوسال اخیر برگزار شده بود، شرکت نکرد.

به گزارش مهر مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که مقر آن در لندن واقع است، نشست های سالانه خود را درباره امنیت خلیج فارس با نام " گفتگوی منامه " از سال 2004 تا کنون برگزار کرده است. در این نشست ها نهادهای امنیت ملی ( وزارت امور خارجه، دفاع و امنیت ملی) کشورهای خلیج فارس و نیز کشورهای پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور دارند.

حضور هیئتی از ایران در اجلاس تغییرات آب و هوایی کپنهاگ

همچنین به گفته یک مقام مسئول در دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار است هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس تغییرات آب و هوایی که در کپنهاگ دانمارک برگزار می شود، شرکت کند.

وی ادامه داد: هنوز سطح حضور ایران در این اجلاس مشخص نشده اما احتمالا رئیس جمهور و وزیر امورخارجه در این نشست حاضر خواهند شد.

نشست سران کشورها در کپنهاگ از 7 دسامبر آغاز و تا 18 همان ماه ادامه خواهد داشت.



