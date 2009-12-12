حسرت توسعه گردشگری در 1400 روستای استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، گرچه به مدد محمد حسن فرمهینی فراهانی رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، آثار شهر باستانی زلف آباد پس از 20 سال توقف عملیات باستان شناسی، در این روستا سر از خاک بیرون آورد با این حال به گفته معاون وی 1400 روستای استان دارای جاذبه های تاریخی، باستانی و تفرجگاهی است که همچنان مغفول مانده و در حسرت توسعه و توجهند.

ایران به لحاظ ظرفیت های طبیعی، معنوی و تاریخی در گردشگری جزو 10 کشور اول دنیا است که بخش اعظم این جاذبه ها در مناطق روستایی است.

شاید اگر فراهانی اهل فراهان نبود آثار شهری باستانی با امکانات زندگی شهرنشینی در چند هزار سال پیش در منطقه فراهان همچنان زیر خاک می ماند و اصالت دیرین ناگفته رها می شد.

اکوتوریسم روستایی فرصتی که مورد بی توجهی است

اکوتوریسم روستایی نوعی از توسعه گردشگری است که جاذبه های یک روستا مورد توجه قرار گرفته و با ایجاد زیر ساختهای گردشگری، روستا به مکانی برای ورورد علاقمندان از نقاط مختلف تبدیل می شود.

در مسیر اکوتوریسم جاذبه های فرهنگی و هویت مردم روستا نیز نشان داده می شود.

از آن رو که اقوام ایرانی در سراسر کشور پراکنده هستند، توسعه گردشگری روستایی می تواند در وانفسای زندگی ماشینی در شهرها، روزنه ای برای نفس کشیدن در فضای دور از چنجال ماشین و دود و آهن و ترافیک باشد.

اکنون روستاهای استان مرکزی، ثروتهای غنی از لحظه های درخشان تاریخ هستند که قرنها فرهنگ و تمدن ملت ایران را در دل خود دارد اما عاری از برداشت های فرهنگی و گردشگری آن هستند.

در 10 روستا از 1400 روستا مطالعات امکان سنجی گردشگری صورت گرفته است

معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در گفتگویی با بیان اینکه مطالعات امکان سنجی گردشگری 10 روستا در استان انجام شده است اظهار داشت: این سازمان آمادگی دارد تبدیل دور وستای هدف گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کند.

مجتبی رضوانی روستاهای هزاوه، آهو، و انجدان در اراک، ورچه و شهابیه در خمین، آوه در ساوه، واران در دلیجان، چناقچی در زرندیه، خورهه در محلات و وفس در کمیجان را روستاهای فوق اعلام کرد.

البته وی اضافه کرد: برای حمایت از سرمایه گذاریها، تامین زیرساختهای لازم تا ورودی روستاهای نمونه به عهده دولت است و سرمایه گذاران بسته به طرح ارائه شده می توانند از تسهیلات بانکی با بازپرداخت 12درصد برخوردار شوند.

ایجاد فرصتهای شغلی با توسعه گردشگری

تبدیل روستاها به مناطق گردشگری علاوه بر معرفی خرده فرهنگ های بومی و جاذبه های غنی سنتی، زمینه ای برای توسعه اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاست.

گردشگری در ایران بر مبنای سند چشم انداز ۲۰ساله در بخش توریسم و در افق ۱۴۰۴ باید با رشد ۱.۵ درصدی در تعداد گردشگران ورودی، حداقل ۲۰میلیون گردشگر از بازار جهانی را سالیانه به خود جذب نماید که این امر مستلزم سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰میلیارد تومانی در این صنعت با سهم حدود ۱۶درصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی است و این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه به همه توانایی های خود توجه کنیم.

به گفته کارشناسان هر توریسم 10 فرصت شغلی ایجاد می کند و این افقی است که برای رسیدن به آن باید برنامه داشت.

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گزارش : زهرا نوری