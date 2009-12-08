گلستان با کمبود انبارهای ذخیره سازی محصولات کشاورزی روبروست

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: درحال حاضر علاوه بر اینکه 75 باب انبار دولتی برای ذخیره سازی محصولات کشاورزی در استان وجود دارد نسبت به اجاره انبارهای بخش خصوصی نیز در استان اقدام شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای سال زراعی آینده به 50 هزار تن انبار جدید بری ذخیره سازی محصولات نیاز است و باید در این زمینه اقدام شود.
اسدی به خرید دانه روغنی سویا در استان اشاره و اضافه کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون بیش از 113 هزار تن محصول دانه روغنی سویا مازاد از کشاورزان استان خرید تضمینی شده است.
رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان بیان داشت: در سال زراعی جاری 55 هزار هکتار از اراضی استان به زیر کشت سویا رفت که پیش بینی می شود حدود 125 هزار تن محصول برداشت شود.
وی یادآور شد: در سال زراعی جای 600 میلیارد ریال برای خرید تضمینی این محصول در استان درنظر گرفته شد که تاکنون 92 درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
گلستان رتبه اول تولید دانه های روغنی کشور را داراست.
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