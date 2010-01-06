یارانه نشریات گلستان کافی نیست/ مسئولان: فراتر از قانون یارانه دادیم

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در حالیکه اصحاب رسانه و مدیران مسئول نشریات و هفته نامه های گلستان از کاهش یارانه های مطبوعات در سالهای اخیر در استان انتقاد دارند اما مسئولان نظر دیگری دارند.

اکنون وضعیت انتشار و چاپ نشریات گلستان مناسب نبوده و برخی نشریات و هفته نامه ها در ماه یک یا دو نوبت منتشر می شوند و برخی نیز از نظر کیفیت و کاغذ وضعیت مناسبی ندارند.

در این خصوص مدیرکل ارشاد گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: یارانه مطبوعات فرمول تعریف شده ای دارد و 10 تا 100 درصد تیراژ واقعی هفته نامه نشریه را شامل می شود و در این خصوص باید از مدیران هفته نامه ها و نشریات استان پرسید از 10 تا 100 درصد چقدر اعلام وصول کرده اند؟

غلامرضا منتظری اظهار داشت: در حال حاضر در استان از 300 درصد کمتر اعلام وصول نداریم و این نشان می دهد که در این بخش حمایتهای کافی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اعلام وصول تیراژ مطبوعات و هفته نامه ها در استان گلستان کمتر از شش هزار نسخه نیست درحالیکه سطح تیراژ واقعی به مراتب کمتر از این تعداد است.

به گفته منتظری، گلایه مندی اصحاب رسانه ریشه در جای دیگری دارد و پیش از شروع کار در این منصب در استان، میزان اعلام وصول نشریات استان 10 تا 12 هزار نسخه بود که این مقدار چند برابر دستورالعمل وزراتخانه بود و این روال نیز یکسال بعد از آن ادامه یافت.

مدیرکل ارشاد گلستان بیان داشت: با ابلاغ دستورالعمل جدید وزراتخانه موظف شدیم برابر این دستورالعمل اقدام کنیم که رعایت آن موجب شد اعلام وصول هفته نامه های استان کاهش چشمگیری یابد.

وی یادآور شد: مدیران مسئول نشریات و هفته نامه های گلستان معتقدند کاهش اعلام وصول تیراژ از 12 هزار به شش هزار نسخه موجب ضرر و زیان شده و قادر به تامین هزینه ها نیستیم.

منتظری عنوان کرد: ما به وظیفه قانونی خود و حتی فراتر از آن عمل کرده ایم و باید درست قضاوت شود.

وی در پاسخ به میزان یارانه تخصیصی سال جاری به نشریات و هفته نامه های استان بیان داشت: یارانه پرداختی محرمانه بوده و به حساب شخصی مدیران پرداخت شده است.

مدیرکل ارشاد گلستان عنوان داشت: یارانه کمک است نه تامین هزینه و اگر کسی بخواهد بر مبنای یارانه کار مطبوعاتی کند، موفق نخواهد بود.

27 نشریه، روزنامه و هفته نامه و 300 خبرنگار در گلستان فعالیت دارد.