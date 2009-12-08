پایگاه خبری ترکمنهای ایران در گلستان راه اندازی شد

مدیر این سایت در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این سایت به منظور اطلاع‌رسانی جامع و موثق درباره‌ ترکمنهای ایران به دیگر هموطنان و نیز سایرین در دیگر کشورهای جهان صورت گرفته است.

غلامرضا ولی پور اظهار داشت: انعکاس صحیح و غیرمغرضانه رخدادها در زمینه‌های ادبی، فرهنگی و هنری، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، علمی و تازه های نشر که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به ترکمن ها مربوط می‌شود از اهداف این سایت خبری است.

وی با اشاره به نحوه اداره این سایت گفت: سایت خبری ترکمن های ایران توسط یک هیئت موسس پنج نفره متشکل از آقایان فرقانی، قوجق، ولی پور، طریک و ایگدری اداره می شود.

وی اضافه کرد: یوسف قوجق، پژوهشگر و قصه نویس ترکمن، مسئول سیاستگذاری این سایت بوده و به عنوان ناظر عالی هیئت موسس بر عملکرد سایت نظارت دارد.

ولی پور با اشاره به اهمیت رسانه ها در عصر کنونی اضافه کرد: ایران اسلامی به ویژه استان گلستان با داشتن اقوام مختلف، رنگین کمان زیبایی از وحدت اقوام را ترسیم کرده است.

مسئول سیاستگذاری سایت خبری ایتنا نیز گفت: تقویت شناخت هویت قومی منجر به تحکیم همبستگی اقوام در ایران اسلامی می شود.

یوسف قوجق افزود: انعکاس خبرهای موثق درباره قوم ترکمن قوام همزیستی و تحکیم همبستگی را در پی خواهد داشت.

به گفته وی، ترسیم چهره‌ای واقعی از جامعه‌ کنونی ترکمن و انعکاس تمامی رخدادهای روز در جامعه امروز ترکمن، کمک به تقویت همگرایی این قوم با دیگر اقوام ایرانی از اهداف بلندمدت موسسین است.

مسئول سیاستگذاری این پایگاه خبری با تأکید بر خبر محور بودن این سایت، ابراز امیدواری کرد: فعالیت کنونی اعضای سایت با رویکرد فوق در آینده به تأسیس خبرگزاری ترکمنهای ایران منجر شود.

سایت خبری ترکمن‌های ایران با عنوان مخفف "ایتنا" (ITNA) بیانگر حروف اول از عبارات Iranian Turkemens Nation بوده و در اینترنت به نشانی Itnanews.com در دسترس کاربران است.