56 مددجو جرایم غیرعمد زندانهای گلستان آزاد شدند

عباسعلی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به مناسبت عید سعید غدیر عید امامت و ولایت، تعداد 26 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد با پیگیری شبانه روزی مسئولان ستاد دیه استان آزاد شده و به کانون گرم خانواده بازگشتند و به زودی تعداد 28 نفر دیگر نیز آزاد خواهند شد.

مدیرکل زندانهای استان گلستان اظهار داشت: تعداد 26 نفر از مددجویان جرایم غیرعمدی که بیش از دو میلیارد و 100 میلیون ریال بدهکار بودند با پیگیری مسئولان ستاد دیه استان آزاد شده و به کانون پرمهر خانواده بازگشتند.

وی ضمن تشکر از خیرینی که موجب آزادسازی مددجویان جرایم غیرعمد را فراهم می کنند، گفت: ستاد دیه استان پیگیر است تا با یاری خداوند منان، انشاءالله به مناسبت عید باستانی نوروز تعداد دیگری از مددجویان آزاد شده و به کانون گرم خانواده بازگردند.

بیش از شش هزار مددجو در زندانهای گلستان وجود دارند.