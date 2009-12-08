  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

56 مددجو جرایم غیرعمد زندانهای گلستان آزاد شدند

56 مددجو جرایم غیرعمد زندانهای گلستان آزاد شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه گلستان از آزادی 56 مددجوی جرایم غیر عمد توسط ستاد دیه استان به مناسبت عید سعید غدیر خبر داد.

عباسعلی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به مناسبت عید سعید غدیر عید امامت و ولایت، تعداد 26 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد با پیگیری شبانه روزی مسئولان ستاد دیه استان آزاد شده و به کانون گرم خانواده بازگشتند و به زودی تعداد 28 نفر دیگر نیز آزاد خواهند شد.

مدیرکل زندانهای استان گلستان اظهار داشت: تعداد 26 نفر از مددجویان جرایم غیرعمدی که بیش از دو میلیارد و 100 میلیون ریال بدهکار بودند با پیگیری مسئولان ستاد دیه استان آزاد شده و به کانون پرمهر خانواده بازگشتند.

وی ضمن تشکر از خیرینی که موجب آزادسازی مددجویان جرایم غیرعمد را فراهم می کنند، گفت: ستاد دیه استان پیگیر است تا با یاری خداوند منان، انشاءالله به مناسبت عید باستانی نوروز تعداد دیگری از مددجویان آزاد شده و به کانون گرم خانواده بازگردند.

بیش از شش هزار مددجو در زندانهای گلستان وجود دارند.

کد مطلب 996102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها