مشکل آب شرب بزمان مهرماه سال آینده برطرف می شود

امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر گفت: طرح آبرسانی از دشت سمسور به شهر بزمان شهرستان ایرانشهر با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
مدیر امور آب و فاضلاب شهری ایرانشهر افزود: برای اجرای این طرح که از فروردین سال گذشته آغاز شده تاکنون 28 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.
وی اظهار داشت: برای تکمیل این طرح که 50 کیلومتر خط انتقال از دشت سمسور به شهر بزمان طول دارد، 120 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
حسینی بیان کرد: باتوجه به روند اجرای این طرح پیش بینی می شود مشکل آب شرب مردم شهر بزمان تا مهرماه سال آینده با بهره برداری از این طرح برطرف شود.
آب شرب مردم بزمان در حال حاضر توسط تانکر سیار و نصب 15 ایستگاه برداشت آب در نقاط مختلف شهر تأمین می شود.
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