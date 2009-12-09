مبارزه در مسابقات "کانوکاپ" دشوار است/ باید با قوانین جدید هماهنگ شوم

وحید سرلک که جهت حضور در رقابت‌های جودو بین المللی ژاپن به همراه محمود میران به این کشور سفر کرده است، پیش از ترک تهران ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: ژاپنی‌ها هر سال بهترین جودوکاران جهان را به این مسابقات دعوت می کنند، در این دوره هم پرداخت جوایز دلاری باعث شده تا نفرات بیشتر و بهتری روی تاتامی مسابقات کانو کاپ حاضر شوند.

وی ادامه داد: در هفته‌های گذشته اردوهای تیم ملی تعطیل بود اما من تمرینات خود را منظم و بدون وقفه برای حضور قدرتمند در مسابقات جودو بین المللی ژاپن انجام دادم و می خواهم اولین ایرانی باشم که در این مسابقات معتبر به مدال دست پیدا می کنم.

نفر پنجم جهان در مسابقات جهانی سال 2009 گفت: قوانین جودو تغییر کرده و من بعد از مسابقات جهانی در رقابتی که با این قوانین برگزار شود شرکت نکرده‌ام. یکی از اهداف من از حضور در مسابقات بین‌المللی ژاپن هماهنگی با همین قوانین جدید است.

سرلک در پایان گفت: تمامی رقبای من در بازیهای آسیایی گوانگژو در مسابقات بین‌المللی ژاپن به روی تاتامی می روند و پس از این مسابقات هم اردوی بین المللی برگزار می شود که خیلی مفید است. باید در این مسابقات رقبای خود را به خوبی ارزیابی کنم.