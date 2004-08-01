رؤساي كميسيونهاي مجلس مامور تهيه سريع گزارشي از روند افزايش قيمتها شدند

نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراي اسلامي افزود: تا زمان تنظيم بودجه سال 84 و همچنين تا وقتي لايحه برنامه چهارم به تصويب نهايي شوراي نگهبان برسد، مي توان در اين زمينه قضاوت كرد.

مرتضي تمدن گفت: زماني مي شود روي افزايش قيمتها بحث كرد كه منطق و دلايل قوي در اين زمينه وجود داشته باشد ، درغير اين صورت جوعمومي مجلس موافق به افزايش قيمتها نيست، البته تاكنون برنامه اي با مضمون افزايش قيمتها به كميسيون برنامه و بودجه ارائه نشده است واگر برنامه اي جهت افزايش قيمتها به كميسيون برنامه و بودجه ارائه شود نمايندگان به راحتي دراين مورد كوتاه نخواهند آمد، مگر مواردي منطق قوي داشته باشد و ضرورت آنها مشخص شده باشد.

وي با تاكيد بر اين كه نمايندگان از اساس با افزايش قيمتها مخالف هستند افزود: يك يخش از افزايش قيمتها درجامعه به نظارت و كنترل قيمتها از طريق دولت بستگي دارد و بخش ديگر از افزايش قيمتها نياز به مصوبه مجلس دارد كه مخالفت نمايندگان با اين موضوع مربوط به بخش دوم است، كه در اين خصوص نمايندگان معتقدند جلوگيري از افزايش قيمتها براساس معيارها و ضوابط اصولي صورت گيرد.

تمدن همچنين اضافه كرد: پس از تهيه گزارش رؤساي كميسيونهاي مجلس از روند افزايش قيمتها در جامعه، نمايندگان به يك جمع بندي كلي در اين زمينه خواهند رسيد.

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