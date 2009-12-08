ترجمه زندگینامه خودنوشت یوسا به فارسی/ حذف فصول مربوط به جریانات سیاسی پرو

خجسته کیهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر، گفت: مشغول ترجمه خاطرات این نویسنده پرویی برای نشر ثالث هستم. یوسا در این کتاب شرح خاطرات خود را از دوران کودکی آغاز کرده و با شرح جزئیات روایت میکند و درباره چگونگی علاقمند شدنش به ادبیات و اینکه چه کتابهایی میخوانده، توضیح میدهد و به شرح چگونگی ورودش به دنیای ادبیات و اینکه در ابتدا شعر میسروده، پرداخته است.
این مترجم اضافه کرد: یوسا این کتاب خود را 10 سال پیش نوشته ولی تا کنون به فارسی ترجمه نشده و من از وقتی که "دختری از پرو" نوشته او را ترجمه کردم به زندگی و آثار یوسا بیشتر علاقهمند شدم و در مطالعات و جستجوهایم درباره او با این کتاب رو به رو شدم.
کیهان افزود: این کتاب با نام "ماهی در آب؛ خاطرات ماریو وارگاس یوسا" در 500 صفحه نوشته شده که من در ترجمه فصلهایی را که به جریانات سیاسی پرو میپرداخت، حذف کردم و از آنجا که این فصلها کاملاً مستقل هستند فکر نمیکنم حذف آنها به کار لطمهای بزند بلکه باعث میشود مخاطب با تمرکز بیشتر زندگی شخصی و ادبی این نویسنده را دنبال کند.
به گفته کیهان با این حذفیات ترجمه کتاب 350 صفحه خواهد بود و تا کنون یک سوم از این کار پیش رفته است.
وی ترجمه این کتاب را پیشنهاد خودش به ناشر دانست و افزود: نشر ثالث پیشنهاد ترجمه یک رمان را به من داد که به نظرم امکان انتشار نداشت به همین دلیل پیشنهاد دادم این کتاب ترجمه شود که آنها نیز پذیرفتند.
مترجم مجموعه داستان "من قهرمان نیستم" اثر پییر اتن گرونیه درباره کارهای دیگرش هم گفت: رمانی به نام "دختری از پرو" آخرین کار یوسا را زیر چاپ دارم که به زودی توسط نشر "کتاب پارسه" منتشر میشود. همچنین مجموعه داستانی از کازوئو ایشی گورو نویسنده ژاپنی به نام "شبانهها" را برای همین ناشر ترجمه کردهام که برای دریافت مجوز راهی ارشاد شده است. در این کتاب نویسنده داستانهایی درباره موسیقی نوشته است.
کیهان در پایان گفت: مشغول مطالعه کتاب "ناپدیدشدگان" نوشته گلوریا والن نویسنده آمریکایی هستم و کم کم ترجمه آن را انجام میدهم. از این نویسنده تا کنون کتابی به فارسی ترجمه نشده است.
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