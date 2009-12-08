بارسلونا در خطر حذف / اشتوتگارت فقط با پیروزی صعود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا فردا (چهارشنبه) در زمین دینامو کی یف به میدان می رود. نماینده اوکراین که در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد با پیروزی مقابل بارسا حتی می تواند به عنوان تیم نخست به دور حذفی رقابت ها صعود کند. در صورتی که اینتر هم مقابل رابین کازان به پیروزی برسد، بارسا از صعود به مرحله حذفی بازمی ماند.

اشتوتگارت، نماینده فوتبال آلمان هم تنها در صورتی از بخت صعود به دور حذفی رقابت ها برخوردار است که در زمین خود مقابل اورزیچنی، نماینده رومانی به برتری برسد. جداول و برنامه کامل بازی های چهارشنبه این شرح است:



گروه E:

* لیورپول انگلستان - فیورنتینا ایتالیا

* لیون فرانسه - دبرسن مجارستان

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- فیورنتینا 5 4 - 1 12 2- لیون 5 3 1 1 10 3- لیورپول 5 2 1 2 7 4- دبرسن 5 - - 5 -

گروه F:

* دینامو کی یف اوکراین - بارسلونا اسپانیا

* اینتر میلان ایتالیا - رابین کازان روسیه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- بارسلونا 5 2 2 1 8 2- اینتر 5 1 3 1 6 3- رابین کازان 5 1 3 1 6 4- دینامو کی‌ف 5 1 2 2 5

گروه G:

* سویا اسپانیا - رنجرز اسکاتلند

* اشتوتگارت آلمان - اورزیچنی رومانی

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- سویا 5 3 1 1 10 2- اورزیچنی 5 2 2 1 8 3- اشتوتگارت 5 1 3 1 6 4- رنجرز 5 - 2 3 2

گروه H:

* آلمپیاکوس یونان - آرسنال انگلستان

* استاندارد لیژ بلژیک - آلکمار هلند