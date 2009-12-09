هر بیمار مبتلا به ایدز سالانه 50 میلیون ریال برای کشور هزینه دارد

دکتر عباس صداقت در گفتگو با مهر اظهار داشت: این هزینه شامل مراقبت، درمان و آموزش و پیشگیری می شود.

وزارت بهداشت اخیراً اعلام کرده که شمار مبتلایان به ایدز در کشور به رقم 20 هزار و 130 نفر رسیده است. از این تعداد دوهزار و 97 نفر وارد فاز بیماری ایدز شده اند که این تعداد در سه ماهه اول سال جاری یکهزار 975 نفر گزارش شده بود.

صداقت در خصوص برآورد اعتبارات مورد نیاز برای اچ آی وی در کشور گفت: بر اساس برآورد سال 86 هزینه مراقبت، درمان و آموزش و پیشگیری بیماران مبتلا به اچ آی وی در کشور حدود 300 میلیارد ریال بوده است که 110 میلیارد آن از بودجه وزارت بهداشت و مابقی آن از سوی سایر نهادهای دولتی و سازمانهای بین المللی کمک شده است.

بررسیها نشان می دهد که باید 83 تا 120 هزار فرد مبتلا به اچ آی وی در کشور داشته باشیم که فقط 20 هزار مورد آنها توسط وزارت بهداشت شناسایی شده است.

رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، پیش بینی این اداره از هزینه مورد نیاز برای یک سال را 100 میلیارد ریال اعلام کرد و در عین حال گفت: بودجه ای که به این منظور برای سال 88 اختصاص داده شده حدود 50 میلیارد ریال است.