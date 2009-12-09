به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "امپراتوری گرگها" پنجشنبه 19 آذرماه ساعت 22 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم را کریس ناهون سال 2005 با نقش‌آفرینی ژان رنو، آرلی جوور و لورا مورانته ساخت و داستان درباره دختر جوانی به نام سما عضو فعال قاچاق هروئین از اروپای شرقی به فرانسه است. او در یکی از معامله‌ها تصمیم می‌گیرد خودش را با نام گرگ خاکستری به اعضای مافیا معرفی کند.

فیلم سینمایی "طعمه" جمعه 20 آذرماه ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم را فرامرز صدیقی بر مبنای فیلمنامه خودش جلو دوربین برد و در آن فرامرز قریبیان، جمشید هاشم‌پور، زنده‌یاد هادی اسلامی، رضا رویگری، کامران باختر، مریم مقبلی و ... بازی کردند. داستان درباره اعضای یک گروه قاچاق مواد مخدر است.

فیلم تلویزیونی "بهمن" پنجشنبه 19 آذر ساعت 23:45 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم را پائول شاپیرو سال 1994 با نقش‌آفرینی مایکل گراس، دیانا ملیگان و مایلز فرگوسن ساخت و داستان درباره یک تبهکار است که الماسها را می‌دزد و با هواپیما وارد کوهستان می‌کند.

فیلم سینمایی "سه راهزن" جمعه 20 آذر از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم را هایو فرای‌تاگ سال 2007 با نقش‌آفرینی یوآخیم کرول، بلا فلزمن هایمر و چارلی هوگنر ساخت و داستان درباره سه راهزن است که به هنگام کودکی از یتیم‌خانه فرار کرده و به جنگل پناه می‌برند. تا اینکه بعد از سال‌ها تبدیل به سه راهزن مخوف می‌شوند.

فیلم سینمایی "پدر پر افتخار من" محصول فرانسه جمعه 20 آذر از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم را ایو روبر سال 1990 با نقش‌آفرینی فیلیپ کوبره و دیویه پین ساخت و داستان درباره پسری به نام مارسل است که زندگی خوبی همراه پدر و مادرش دارد.

ژان رنو در نمایی از فیلم سینمایی "امپراتوری گرگها"

فیلم سینمایی "استخر مرگ" پنجشنبه 19 آذر ساعت 19 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم را بادی ون‌هورن سال 1988 با نقش‌آفرینی کلینت ایستوود، پاتریشیا کلارکسون و لیام نیسون ساخت و داستان درباره بازرسی است که هیچ رحمی در ارتباط با جنایتکاران ندارد.

فیلم سینمایی "برخورد" جمعه 20 آذر ساعت 10 صبح از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم را مایکل جی رول سال 2008 با حضور دیوید جیمز الیوت، ناتاشا هنس تریج، بنجامین سدلر و جیمز کرامل ساخت و داستان درباره پیش آمدن اختلالاتی در جاذبه زمین است.

فیلم سینمایی "راهی به بالا نیست" جمعه 20 آذر ساعت 23 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم را جیمز سیل سال 2005 با حضور گریسون مک‌کاچ، آدریان پل و آمی لوکین ساخت و داستان درباره فردی است که در پارکینگ ساختمان مورد حمله قرار می‌گیرد.

فیلم سینمایی "ویزون تله" جمعه 20 آذر ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم محصول ترکیه را یلماز اردغان سال 2004 در ژانر کمدی ساخت و خودش همراه طارق آکان و دنیز آکایا در آن بازی کرده است. داستان "ویزون تله" در شهر کوچکی و دورافتاده‌ای در ترکیه اتفاق می‌افتد که شهردار آنجا با صاحب سینمای آن شهر میانه خوبی ندارد.

فیلم سینمایی "اژدهای بالدار" جمعه 20 آذر ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم را استیون آرمونرو سال 2009 با حضور نیک چین‌لاند، ارین کارپلاک و بری کوریین ساخت و داستان درباره ساکنان یک دهکده کوچک در آلاسکا است که مورد حمله یک اژدهای بالدار قرار می‌گیرند.