دخالت نمایندگان در امور شورای شهر اراک/ شورا از اصل خود دور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین اظهارنظر اعضای شورای شهر، نائب رئیس شورای شهر اراک با انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان استان اظهارات آنان را مغایر با قانون دانسته و زیر سئوال برنده استقلال شورا دانسته و آن را تقبیح کرده است.

محمدحسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: در گذشته برخی از اعضای شورای شهر بر استقلال شورا تاکید کرده و بارها از برخی دخالتهای افراد و مسئولان در امور شورای شهر انتقاد می کردند ولی با قضایای اخیر و موضوع انتخاب شهردار همین اعضا بارها به نمایندگان مجلس و دیگر مقامات مراجعه کرده و از آنان برای دخالت در امور شورا دعوت می کنند که این تضادها در رفتارهای این اعضای شورا تعجب آور و غیر قابل قبول است.

وی اضافه کرد: شورای شهر نهادی مستقل است و اعضای آن با رای مردم انتخاب می شوند بنابر این هیچ فرد و گروهی حق ندارد، نظرات خود را به شورای شهر تحمیل کند چرا که اعضای شورا قسم یاد کرده اند که از حقوق شهر، شهرداری و مردم دفاع کنند که دخالت افراد غیر مسئول در فرایند انتخاب شهردار به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.

احمدی با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان تلاش دارند با جمع کردن امضا و مصاحبه شورای شهر را برای انتخاب شهردار زیر فشار قرار دهند، بیان داشت: این افراد حق ندارند با اقدامات خود سعی بر تحمیل نظارت خویش به شورا داشته باشند و در موافقت یا مخالفت با تصمیمهای نمایندگان مردم در شورای شهر اظهار نظر کنند.

نماینده مردم اراک در شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه شورا از مسیر قانونی خود منحرف شده است، اظهار داشت: قانونگذار، شورای شهر را برای بسترسازی و مهیا کردن زمینه های لازم برای شتاب بخشیدن به توسعه و عمران شهرها ایجاد کرده است، ولی متاسفانه با وجود توصیه های مشفقانه صورت گرفته شورای شهر اراک از مسیر قانونی خود خارج و از اهدافی که در افق بلند مدت استان برای آن ترسیم شده بود فاصله بسیاری گرفته است.

احمدی عملکرد شورای شهر اراک را در یک سال اخیر ضعیف ارزیابی کرد و گفت: به دلیل ضعف در عملکرد شورای شهر اراک، میزان تعامل دستگاه های اجرایی مرکز استان با شورای شهر به حداقل خود رسیده است و دستگاه ها تمایل خود برای هماهنگی و مشارکت با شورای شهر برای بهبود وضع در اراک را از دست داده اند که این موضوع سبب وارد شدن خسارتهای بسیاری به شهر شده است.

این عضو شورای شهر اراک با ابراز تاسف از عملکرد حزبی و جناحی برخی اعضای شورا عنوان داشت: عملکرد حزبی و جناحی اعضای شورای شهر اراک به چهره شورا در نزد مردم آسیب وارد کرده است که این موضوع در آینده تاثیر منفی بر شورای شهر خواهد داشت.

شورای شهر اراک خود را فدای حاشیه ها کرد

عضو شورای شهر اراک دخالت شورای شهر را در امور اجرایی سمی مهلک برای شورا دانست و گفت: متاسفانه شورای شهر اراک به جای بستر سازی و آماده کردن زمینه های توسعه و عمران شهر و شورای شهر بودن خود را درگیر حاشیه ها کرده است و در امور اجرایی در شهرداری دخالت می کند که این موضوع سبب شده است شورای شهر از وظایف اصلی خود غافل شود.

احمدی با بیان اینکه شورای شهر نباید شورای شهرداری باشد افزود: شورای شهر اراک به دلیل غفلت از انجام وظایف اصلی خود و دخالتهای مکرر در امور اجرایی شهرداری موفق به شناسایی منابع جدید درآمدی پایدار برای شهرداری نشده است که این موضوع بزرگترین ضعف شورای شهر اراک است.

به گفته وی، به دلیل نا آشنا بودن برخی از اعضای شورا به وظایف و جایگاه قانونی خود و شورای اسلامی شهر، شورا خود را فدای حاشیه ها کرده است که این موضوع به جایگاه شورا در نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد کرده است.

شورا باید به قانون عمل کند

این عضو شورای شهر اراک با ابراز تعجب از برخی اقدامات اعضای شورا و اصرار آنان برای انتخاب فردی که صلاحیتهای قانونی برای احراز سمت شهرداری را ندارد، گفت: بر اساس قانونف وزارت کشور با ارسال نامه ای صلاحیت فردی که از سوی شورای شهر برای مسئولیت شهرداری اراک معرفی شده است را مورد تائید قرار نداده است و این موضوع را رسما با ارسال نامه ای به شورای شهر اراک اعلام کرده است ولی اعضای شورا به دلایل نامعلوم از پذیرش قانون امتناع می کنند و همچنان مصر به انتخاب این فرد برای شهرداری اراک را دارند.

احمدی بیان داشت بر اساس قانون، انتخاب شهرداران در مراکز استانها باید از سوی وزارت کشور به تائید برسد که با بررسیهای صورت گرفته از سوی وزارت کشور فرد معرفی شده صلاحیت لازم را برای این مسئولیت ندارد و بنابر این شورا باید از اصرار در این مورد خودداری کرده و در برابر قانون خود را تسلیم بداند.

وی تعطیل کردن قانون در این زمینه را از سوی برخی از اعضای شورا عین بی قانونی دانست و اظهار داشت: جای تعجب وجود دارد که چگونه افرادی که خود را قانونمند می دانند در مقابل قانون تمکین نمی کنند و در عمل قانون را زیر پا می گذارند؟

جای شورا و شهردار عوض شده است

احمدی با اشاره به اینکه شورای شهر اراک از چارچوب وظایف و اختیارات خود خارج شده است، بیان داشت: شورای شهر به جای پرداختن به وظایف و تکالیف خود جای شهردار را گرفته است که این موضوع سبب بروز تنشهای در شهرداری و شورای شهر شده است.

وی اضافه کرد: شورا ظرفیتهای خود را به خوبی نمی شناسد و همواره تلاش می کند به جای برطرف کردن مشکلاتی از جمله طرح 55 متری، زیر گذرها و روگذرهای شهر، جذب سرمایه گذار، شناسایی منابه جدید درآمدی برای شهر و نیز اتمام طرح های تفصیلی می کوشد در همه امور اجرایی شهرداری از جمله عزل و نصبها و استفاده نیروها دخالت کند که این اقدامات خارج از ضوابط تعیین شده قانونی برای عملکرد شوراهاست.

شهرداری نیروی متخصص و غیر متخصص می خواهد

این عضو شورای شهر اراک در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر در مورد برکناری 157 کارگر شهرداری اراک گفت: از ابتدا با طرح چنین موضوعاتی در شورا به شدت مخالفم و برعدم دخالت تاکید داشتم.

احمدی با بیان اینکه پرداختن به این گونه امور نارضایتی مردم و دور شدن از وظایف اصلی را به دنبال دارد، تاکید کرد: مصوبه هفته گذشته شورای شهر اراک در این زمینه تاکنون به فرمانداری این شهر برای تائید نهایی ارسال نشده است و تا زمانی که این مصوبه به تائید کامل فرمانداری نرسد قابلیت اجرایی ندارد.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر اراک در دو سال اخیر ایجاد سازمان های جدید برای شهرداری را به تصویب رسانده و شهرداری نیز نسبت به اجرایی کردن این مصوبات اقدام کرده است، اظهار داشت: ایجاد سازمانهای جدید در شهرداری اراک در حالی به انجام رسیده است که سازمان شهرداریهای کشور مجوزی برای استخدام افراد صادر نکرده است و شهرداری نیز به ناچار با تصویب شورای سازمانهای شهرداری اقدام به جذب تعدادی نیرو برای انجام امور این سازمانها کرده است.

عضو شورای شهر اراک توضیح داد: بر این اساس، شهرداری با استفاده از ظرفیتهای شرکتهای تامین نیرو نسبت به استفاده از افراد بدون قرارداد مستقیم با آنان اقدام کرده است که این موضوع از رسوب این افراد در شهرداری جلوگیری می کرد ولی متاسفانه شورای شهر اراک با اقدامات خود به گونه ای عمل کرده است که مشکلاتی برای امور این سازمانها ایجاد شود.

وی ارتباط کاری این کارگران با شهرداری را ارتباطی غیر مستقیم ذکر کرد و عنوان داشت: تمام این افراد با شرکتهای تامین نیرو در ارتباط بوده و شهرداری به صورت مستقیم با آنان مراوده نداشته است که نگرانی از بابت رسوب آنان در شهرداری وجود داشته باشد.

این عضو شورای شهر اراک تاکید کرد: افرادی که توسط شرکتهای تامین نیرو در شهرداری اراک مشغول به کار شده اند هیچ کدام در استخدام شهرداری نیستند و همگی دارای تخصصهایی هستند که شهرداری و سازمان های وابسته به آن به این تخصصها نیاز داشته اند هر چند معتقدم که در برخی از امور در شهرداری از جمله خدمات و مشاغل مشابه آن تخصص و مدرک تحصیلی نباید ملاک عمل باشد.