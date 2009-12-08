به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو دوشنبه شب جهت بررسی مشکلات باشگاه استقلال با مدیرعامل و هیئت مدیره این باشگاه دیدار کرد. در این دیدار سعیدلو از واعظی آشتیانی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره خواست تا کمیته اقتصادی باشگاه استقلال طرح خصوصی سازی این باشگاه را ظرف یک هفته تدوین و به سازمان ارائه کند.

سعیدلو در این نشست گفت: سرمایه تیم‌های فوتبال، ورزش دوستان و هواداران آن باشگاه هستند. مسئولان باشگاه‌ها باید با برنامه ریزی اصولی و استفاده از متخصصان در جهت رشد و شکوفایی باشگاه گام بردارند تا موفقیت تیم و رضایت هواداران را به دنبال داشته باشد.

رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه باشگاه استقلالی باید دارای امکاناتی در شان نامش باشد، از مدیر عامل این باشگاه خواست با هماهنگی مدیر کل اداره تربیت بدنی استان تهران وضعیت زمین این باشگاه را پیگیری و هر چه سریعتر به نتیجه برساند.

وی ازمسئولان باشگاه استقلال خواست تا اردوهای این تیم را با توجه به نیاز و شرایط، بررسی و تا حد ممکن از امکانات داخلی برای برپایی اردوها استفاده کنند.

سعیدلو از واعظی آشتیانی خواست برای بهره وری بهتر با کمک فدراسیون فوتبال، مباحث بلیت فروشی و تبلیغات دور زمین، ساماندهی و عاملی برای کمک بیشتر به باشگاه شود.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال خواست تا نیازهای مالی این فصل و فصل آینده تیم را بررسی و به سازمان تربیت بدنی ارائه کنند.

در ابتدای این جلسه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال گزارشی از برنامه‌های باشگاه و کارهای صورت گرفته ارائه دادند. در این جلسه زریبافان، واعظی آشتیانی، خسرو دانشجو، امیدوار رضایی، علی انصاری، مهرداد سراجی، حمید سجادی و حمید قاسمی حضور داشتند.