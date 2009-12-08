دکتر سید وحید عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چه ضرورتهایی ما را به سمت مطالعات میان رشته ای سوق داده اند ؟ گفت : بحث مطالعات میان رشته ای از زمانی به وجود آمد بعضی رشته ها نتوانستند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند .

وی افزود : رشته های میان رشته ای رشته هایی هستند که نیاز جامعه یا جوامع به آنها احساس می شود و بنابراین این رشته ها باید متولد بشوند .

رئیس دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد در پاسخ به این سؤال که مهم ترین مطالعات میان رشته ای در حوزه تخصصی چه ها هستند ؟ گفت : در رشته علوم انسانی یا علوم اجتماعی اگر چه ما رشته هایی مثل بررسی نقش اخلاق در تربیت ، بررسی نقش تربیت در مسئولیتهای اجتماعی ، جامعه شناسی را ذکر کنیم .

این مدرس دانشکده صدا و سیما در پاسخ به این سؤال که آیا مطالعات میان رشته ای می توانند تا حدی به مشکل تخصص در جهان ما پاسخ دهند ؟ گفت : بله ، مشروط بر اینکه آن رشته میان رشته ای نیاز جامعه باشد .