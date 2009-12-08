چهاردهمین دوره مسابقات سراسری مدیحه سرایی و همخوانی قرآنی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در چهاردهمین دوره مسابقات سراسری همخوانی و مدیحه سرایی قرآنی 34 گروه برتر از 30 استان کشور به رقابت می پردازند.

گروه های مدیحه سرایی باید آثار خود را پیرامون انفاق اهل بیت (ع)، عدالت، ولایت و رهبری، وقف و نیکوکاری و مدح حضرت امیرالمومنین (ع) همچنین گروه های همخوان در موضوعات صرفه جویی، حرمت اسراف و الگو بودن حضرت رسول (ص) به ارائه آثار خود بپردازند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان با بیان اینکه مسابقات قرآنی موجب توسعه فرهنگ و آموزه های حیات بخش قرآن و زمینه ساز شکوفایی استعدادهاست، گفت: برگزاری چنین مسابقاتی برای ترویج فرهنگ قرآن و ترویج عمل به قرآن بسیار مفید و موثر است.

حجت الاسلام سید کاظم میرحسینی اشکوری همچنین سعادت دنیوی و اخروی هر فرد را در گرو عمل به آیات الهی دانست و افزود: دوای همه دردهای بشریت در قرآن کریم است.

وی ادامه داد: افرادی که سعادت شرکت در مسابقات قرآنی را پیدا می کنند زمینه لازم برای عمل به احکام الهی در آنها به وجود می آید.

مدیرکل اوقاف گیلان با بیان اینکه سعادت دنیوی و اخروی هر فردی در گرو عمل به آیات الهی است، افزود: متاسفانه در عصر کنونی مسائل و مشکلات مادی باعث شده که انسانها از قرآن فاصله بگیرند.

وی در ادامه ریشه تمام بدبختی ها و گرفتاری های بشریت را در عمل نکردن به آیات الهی و دوری جستن از ارزشهای دینی و معنوی بیان کرد.