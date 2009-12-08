گیتس به طور غیرمنتظره وارد افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" امروز سه شنبه برای دیدار با "حامد کرزای" و گفتگو درباره راهبرد جدید آمریکا در افغانستان و اعزام 30 هزار نظامی به این کشور وارد افغانستان شد.

گیتس به عنوان اولین مقام رسمی دولت آمریکا پس از اعلام راهبرد جدید واشنگتن در کابل به این کشور سفر کرد.

پنتاگون همچنین اعلام کرده است که طی هفته آینده حدود هزار و 500 نظامی تفنگدار دریایی وارد افغانستان می شوند.

وزیر دفاع آمریکا در هواپیمای خود به خبرنگاران گفت: می خواهم با کرزای و وزیر دفاع افغانستان درباره تصمیم "باراک اوباما" و اجرای این تصمیم گفتگو کنم و همچنین راهکارهای استفاده از این تصمیم را در زمینه همکاری با نیروهای افغانی بررسی می کنم.

رئیس جمهوری آمریکا در شامگاه سه شنبه 10 آذر در سخنرانی خود برای اعلام راهبرد جدید در افغانستان در جمع دانشجویان دانشکده نظامی ارتش آمریکا در وست پوینت تاکید کرد که در عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان الگوی عراق را در پیش می گیرد.

با اعزام نظامیان جدید به افغانستان طی شش ماه آینده، شمار نیروهای امنیتی آمریکایی در این کشور به بیش از 100 هزار نفر می رسد و طبق گفته وی اعزام نظامیان زمینه واگذاری مسئولیت را به نیروهای افغانی فراهم می کند.