دفاع کمیسیون بهداشت مجلس از طرح بیمه خدمات روانشناسی

سید محمد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه گروه تدوین طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد و گفت: در این جلسه گزارشی از روند تدوین طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره و اهداف مورد نظر ارائه و تاکید شد که طرح مذکور به طور خاص متمرکز بر بیمه شدن خدماتی است که عامه مردم با آنها درگیر بوده و بابت آن به مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی و همچنین مطب های متخصصین روانشناسی و مشاوره مراجعه می کنند.

طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره شامل آن دسته از اختلالات روانی است که نیاز به بستری و دارو ندارد بلکه تاکید بر این است که مردم با دفترچه بیمه خود بتوانند به مراکز و مطب های روانشناسی مراجعه کرده و بابت مسائلی همچون مشاوره ازدواج، افسردگی، نارضایتی از زندگی، استرسهای روزمره، پرورش فرزند و... از خدمات مشاوره و روان درمانی استفاده کنند.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت جدی از طرح بیمه خدمات روانشناسی دفاع کرده و واکنشهای مثبتی نیز نسبت به طرح نشان دادند مومنی سرپرست گروه تدوین طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره گفت: واکنشها و نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حاکی از موثر بودن فعالیتهای این گروه بود و به صورت جدی از طرح بیمه خدمات روانشناسی دفاع کرده و واکنشهای مثبتی نیز نسبت به طرح نشان دادند.

طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره در سال 85 با تلاش گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته روانشناسی تهیه و به مجلس، نهاد ریاست جمهوری، وزارت رفاه و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ارائه شد. ضمن اینکه دکتر احمدی نژاد نیز در سال 86 بر روی این طرح دستور دادند تا وزارت رفاه پیگیر آن باشد.

مومنی ادامه داد: اعضای گروه در جلسه با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توافق کردند که برخی پژوهشهای تخصصی و زمینه یابی را در راستای اجرایی شدن طرح بیمه روانشناسی و جهت کمک به ارگانهای مربوطه انجام بدهند.

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در عین حال از وجود ناهماهنگیها میان ارگانهای مختلفی درگیر این موضوع اظهار تاسف کرد و افزود: خسارت ناشی از تاخیر در اجرای طرح بیمه روانشناسی به صورت مستقیم متوجه مردم و جامعه می شود.

مومنی گفت: اعضای گروه تدوین طرح بیمه خدمات روانشناختی به صورت جدی در این جلسه نگرانیهای خود را پیرامون نحوه نگارش قانون سلامت روان اعلام داشته و لازم دانستند که بیمه خدمات روانشناسی در قانون سلامت روان پیش بینی شود.