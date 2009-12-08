جشنواره "کشاورزی ارگانیک" با طعم میوه های واقعی

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی ارگانیک یعنی کشاورزی سالم که در آن برای تولید محصول از کودهای شیمیای و سموم دفع آفات استفاده نشده باشد و همه چیز بر پایه کار طبیعی و در نهایت با استفاده از کودهای گیاهی و حیوانی باشد.

هفته قبل سازمان میادین میوه، تره بار و فرآورده های کشاورزی در محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران هم نمایشگاهی با عنوان "اولین جشنواره معرفی محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک" برگزار کرد که هر بازدید کنننده ای به محض ورود به آن اولین چیزی که به مشام حسهایش می رسید بوی خوش و واقعی انواع میوه ها، سبزیها و حتی حبوبات بود.

بوهایی که پایتخت نشینان آخرین بار شاید سالها پیش در سفر به روستایی مثل آن را حس کرده باشند. اگر عطر خوش و واقعی سیب، پرتقال، خیار، گوجه، برنج و حتی کلم و کاهو و هر آن چیز دیگری در این نمایشگاه، با بوی نداشته ی محصولات مشابه موجود در بازار مقایسه شود آن وقت می توان جنس آه های بلند و حسرتهای سوزناک پدربزرگها و مادر بزرگها وقتی که از قدیم و ندیمها حرف می زنند را فهمید.

اصلا آنها همیشه خاطراتشان را جوری تعریف می کنند انگار بخواهند عطر و رایحه های خوش حوالی کودکی و جوانیشان را به رخمان بکشند. خوب فهمیده اند زندگی ما آن بوهای خوش را کم دارد. "آن وقتها بوی برنج دم کرده مادر را می شد از سر کوچه فهمید، اما برنج این دوران که طعم و بویی ندارند" این جمله یا جمله هایی شبیه این شده است ترجیع بند همه خاطراتشان. البته راست هم می گویند، وقتی کودهای مختلف شیمایی و سموم عجیب و غریب دفع آفات، کیفیت خوب خوراکیها و مائده های زندگیمان را فدای کمیت و تولید بیشتر کرده است.

حالا سازمان میادین میوه ، تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران با برگزاری این جشنواره می خواهد دوباره بوی خوش محصولات قدیم را که سالهاست از یادها رفته را به مشام شهروندان برساند و از این ره گذر راه را برای تولید دوباره اینگونه محصولات و رساندن آن به آشپزخانه ها و یخچالهای شهروندان شهر دود زده ی تهران فراهم کند.

اصلی ترین شرطهای شرکت یک محصول در این نمایشگاه سالم و طبیعی بودن و عدم استفاده از هرگونه کود شیمایی و سموم دفع آفات در تولید آن بود، اگر چه این روزها کمتر مزرعه ای با این خصوصیات یافت می شود که همه چیزش بر پایه ی تولید طبیعی و بدون استفاده از مواد شیمیای باشد اما آن طور که 35 غرفه ی این نمایشگاه نشان می داد هنوز نباید ناامید بود چرا که در گوشه گوشه نقشه ی گربه ای شکل ایران زمین هستند کشاورزان و مزرعه دارانی که در دل گرو طبیعت و کشاورزی سالم و ارگانیک دارند، از قم و تهران و کرج گرفته تا دزفول، کرمانشاه، آذربایجان، مازندران، فارس و خراسان.

از بیشتر نقاط کشور، نمایندگان کشاورزی سالم و ارگانیک محصولات خود را به این نمایشگاه رسانده بودند تا با عرضه به مخاطبان و بازدیدکنندگان و هم اندیشی و همفکری با همکاران و کارشناسان و شاید حمایت مسئولان روند توسعه کار خود را با امید بیشتری ادامه دهند.

جالب آنکه بازدیدکنندگان نه فقط وقت بازدید از غرفه ها بلکه اگر تنها از کنار غرفه ای رد می شدند حتی با چشمهای بسته هم می توانستند از عطر و رایحه ای که در فضای سرپوشیده سالن جشنواره می پیچید نوع محصولی که در غرفه عرضه می شود را بفهمند. همه محصولات این جشنواره انگار واقعی تر از میوه های دوپینگی بیرون بود، حتی پیاز و سیب زمینهایی که یکی از غرفه ها عرضه می کرد به نسبت آنها که در بازار عادی شهر است پیازتر و سیب زمینی تر بود.

البته باید دانست کشاورزانی که در کار خود قید کودها و سموم دفع آفات شیمایی را برای تولید محصولات سالم، بهداشتی و واقعی زده اند به همان نسبت، تولید محصول بیشتر (و البته بی کیفیت تر) و سود بیشتر را نیز بیخیال شده اند، پس بیشتر از همه نیازمند کمک و توجه مسئولان و مردم هستند.

مسئولان می توانند با یارانه دادن و ارائه کمکهای علمی آموزشی و فراهم کردن بازار مناسب برای عرضه محصول این کشاورزان از آنها حمایت کنند و شهروندان هم با خرید از این کشاورزان و پذیرفتن پرداخت هزینه بیشتر به ازای محصولات با کیفیت تر تولید شده آنها را حمایت کنند. البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که خرید محصولات ارگانیک و سالم این کشاورزان نه تنها کمک به روند توسعه کشاورزی سالم و بهداشتی و حفظ محیط زیست است بلکه تضمینی برای تغذیه بهداشتی و سالم افراد خانواده و جامعه هم خواهد بود.