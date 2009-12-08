هیچ دارویی در مهدکودک بدون تجویز پزشک توزیع نمی شود

محمد حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 50 هزار مدیر و مربی، آموزش دیده و دوره دیده در تمامی مهدهای کودک فعالیت می کنند که تمامی آنان افرادی زحمتکش و صادقی هستند به همین دلیل نباید با درج اخبار نادرست و خلاف واقع زحمات آنان را نادیده گرفت.

این مقام ارشد در سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه مدیران و مربیان تمامی مهدهای کودک فعال در کشور تحت آموزشهای تخصصی قرار می گیرند تاکید کرد: 95 درصد از مهدهای کودک سازمان بهزیستی خصوصی هستند و بهزیستی به تمامی مهدهای کودک نظارت دائم دارد بنابراین امکان ندارد که در مهد کودکی خلاف قانون و مقررات رفتار شود و بهزیستی با آن برخورد نکند.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در مهدهای کودک هیچ دارو و قرصی بدون تجویز و دستور پزشک به کودکان ارائه داده نمی شود افزود: یکی از آموزشهایی که به کودکان در مهدها یاد داده می شود این است که دارو را بدون گواهی پزشک استفاده نکنند. بنابراین از سوی مربیان و کودکان این موضوع رعایت می شود.

مدیر کل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی به والدین نسبت به عدم استفاده از دارو در مهدهای کودک اطمینان خاطر داد و گفت: والدین نگران نباشند مربیان و کودکان در این خصوص آموزشهای لازم را دارا هستند و ما نیز نظارت مستمر داریم و مطمئن باشند که تخلفی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

براساس آمارهای سازمان بهزیستی در حال حاضر 14 هزار مهد کودک در کشور فعال است که بیش از 700 هزار کودک در این مهدها از آموزش برخوردار می شوند.