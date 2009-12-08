انفجار در لاهور 49 کشته و 150 مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اواخر روز دوشنبه بر اثر انفجار دو بمب در بازاری در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان 49 نفر کشته و 150 فرد دیگر زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش پس از عملیات های موفقیت آمیز در وزیرستان، شبه نظامیان حملات تروریستی بسیاری را انجام دادند که در نتیجه این حملات مردم بی گناه بسیاری از جمله زنان و کودکان کشته شدند.

این انفجارها یک حمله انتحاری بوده و بمبگذاران انتحاری خود را در میان شهروندان منفجر کرده است.

شهر لاهور در نزدیکی مرز هند دومین شهر پر جمعیت پاکستان محسوب می شود.