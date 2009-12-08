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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۳

انفجار در لاهور 49 کشته و 150 مجروح برجا گذاشت

انفجار در لاهور 49 کشته و 150 مجروح برجا گذاشت

آمار تلفات بر اثر انفجار دو بمب در بازاری در شهر لاهور به 49 کشته و 150 مجروح رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اواخر روز دوشنبه بر اثر انفجار دو بمب در بازاری در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان 49 نفر کشته و 150 فرد دیگر زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش پس از عملیات های موفقیت آمیز در وزیرستان، شبه نظامیان حملات تروریستی بسیاری را انجام دادند که در نتیجه این حملات مردم بی گناه بسیاری از جمله زنان و کودکان کشته شدند.

این انفجارها یک حمله انتحاری بوده و بمبگذاران انتحاری خود را در میان شهروندان منفجر کرده است.

شهر لاهور در نزدیکی مرز هند دومین شهر پر جمعیت پاکستان محسوب می شود.

کد مطلب 996163

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